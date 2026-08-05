El Olympique de Marsella continúa trabajando en la reestructuración de su plantilla antes del inicio de la nueva temporada, en el marco de su intención de reducir la factura salarial y abrir espacio para nuevos movimientos en el mercado de fichajes, algo que podría llevarle a desprenderse de varios de sus jugadores destacados durante las próximas semanas.

Según el portal Foot Mercato, la Real Sociedad ha entrado con fuerza en la puja por el internacional marroquí Nayef Aguerd, aprovechando el deseo del Marsella de vender a algunos de los jugadores con salarios elevados con el fin de mejorar su situación económica.

Añadió que Aguerd, que ya vistió la camiseta de la Real Sociedad cedido por el West Ham en la temporada 2024-25, es uno de los nombres más señalados para salir este verano, dado su valor de mercado, algo que podría permitir al club francés obtener un importante rédito económico para reforzar sus arcas.

El asunto no se limita al defensa marroquí, ya que los informes apuntan a que el portero argentino Gerónimo Rulli está cerca de fichar por el Manchester City, mientras que el extremo brasileño Igor Paixão sigue atrayendo el interés de varios clubes, dentro de los cambios previstos en las filas del Marsella.

Esto llega después de que el defensa internacional marroquí despertara un gran interés desde el inicio del periodo de fichajes por parte de varios clubes, como el Al-Sadd catarí, que trata con firmeza de incorporarlo, además de que su exclub, el Rennes francés, mostró interés en Aguerd, que tenía una cláusula de rescisión de 15 millones de euros cuyo plazo de activación finalizó a finales del pasado mes de julio.

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