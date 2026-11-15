¿La situación de Yamal? De la Fuente anuncia la alineación de España ante Inglaterra

La selección española lidera la clasificación del Grupo 3 con pleno de puntos (15 puntos), aventajando por 3 puntos a Inglaterra, que ocupa el segundo lugar.
El seleccionador de la Roja apostó por su estrella Lamine Yamal en el once titular para el encuentro de hoy, después de que se ausentara del duelo ante la República Checa, en la pasada jornada, por no estar en condiciones.
El once de la selección española quedó de la siguiente manera:
Portería: Unai Simón
Defensa: Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
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Centro del campo: Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino
Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena
Por su parte, Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, anunció el once de los Tres Leones para el enfrentamiento ante España.
Tuchel apostó por la fuerza ofensiva de los ingleses en la línea de ataque con el objetivo de vencer a la Roja y arrebatarle el liderato del grupo.
El once de la selección inglesa quedó de la siguiente manera:
Portería: James Trafford
Defensa: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall
Centro del campo: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice
Ataque: Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane