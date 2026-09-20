¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

¿La situación de Vinicius y Álvarez? La alineación oficial del derbi entre Real Madrid y Atlético

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

Choque de fuego

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció el once titular de su equipo para enfrentarse al Atlético de Madrid, esta noche de domingo, en el derbi de la capital dentro de la séptima jornada de LaLiga.

El once del Real Madrid registra el regreso de Aurélien Tchouaméni a la alineación titular, mientras que el portugués Bernardo Silva se sienta en el banquillo.


El tridente formado por Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior lidera el ataque del Real Madrid, mientras que Valverde, Tchouaméni y Bellingham asumen la tarea de dirigir el centro del campo.


El once del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Thibaut Courtois.

Defensa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Centro del campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Por el otro lado, el Atlético de Madrid anunció su alineación bajo el mando del argentino Diego Simeone, con Jan Oblak en la portería, mientras que Jonathan David y Lee Kang-in lideran el ataque, y Julián Álvarez se sienta como suplente.

El once del Atlético de Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Jan Oblak.

Defensa: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian Romero.

Centro del campo: Johnny Cardoso, Álex Baena, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo.

Ataque: Lee Kang-in, Jonathan David.

El Real Madrid llega al partido en el segundo puesto de la clasificación de LaLiga con 15 puntos, a 6 puntos del líder Barcelona, mientras que el Atlético ha sumado 13 puntos en la cuarta posición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google