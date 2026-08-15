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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

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¿La situación de Salah? Anuncian la alineación del Trabzonspor ante el Kasımpaşa

Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
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M. Salah
Turquía
Egipto

Fatih Tekke, entrenador del Trabzonspor, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse a su anfitrión, el Kasımpaşa, en la primera jornada de la Superliga turca.

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El técnico del Trabzonspor decidió dejar en el banquillo al recién llegado egipcio Mohamed Salah en el partido ante el Kasımpaşa, que será dirigido por el árbitro Gorkan Hasova.

Según el sitio Gazete Pencere, el Trabzonspor comenzará el partido con una alineación formada por Onana, Savic, Nwakaeme, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metehan, Saviolo y Onuachu.

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Por su parte, el Kasımpaşa comenzará el partido con una alineación compuesta por Andreas, Aros, Eli, Yesin, Wink, Balderson, Méndez, Diabaté, Murtaza, Goven y Bendizik.

El Galatasaray, vigente campeón, había iniciado su andadura en la Superliga turca con un empate a 2-2 ante el Çorum.

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