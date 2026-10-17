¿La situación de Raphinha? Cuatro cambios en la alineación del Barcelona ante el Real Betis

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo catalán para enfrentarse al Real Betis, la tarde del sábado, en la novena jornada de LaLiga española.

El Barça aspira a mantener el pleno de victorias, después de haber ganado las primeras 8 jornadas del campeonato.

El diario Mundo Deportivo informó de que Flick realizó 4 cambios respecto al once que disputó el partido contra el Galatasaray en la Liga de Campeones de Europa.

El once titular del Barça contó con las entradas de Jules Koundé, Xavi Espart, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, en detrimento de Eric García, João Cancelo, Dani Olmo y Anthony Gordon.

En el banquillo del Barcelona se sentó Raphinha, que se ha recuperado de su lesión y ya está disponible para participar, además de Frenkie de Jong, tras recibir el alta médica para jugar.

La alineación del Barcelona fue la siguiente:

Portería: Joan García

Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart

Centro del campo: Rodri, Pedri, Fermín López

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus