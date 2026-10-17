¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

¿La situación de Raphinha? Cuatro cambios en la alineación del Barcelona ante el Real Betis

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
Raphinha
España

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo catalán para enfrentarse al Real Betis, la tarde del sábado, en la novena jornada de LaLiga española.

El Barça aspira a mantener el pleno de victorias, después de haber ganado las primeras 8 jornadas del campeonato.

El diario Mundo Deportivo informó de que Flick realizó 4 cambios respecto al once que disputó el partido contra el Galatasaray en la Liga de Campeones de Europa.

El once titular del Barça contó con las entradas de Jules Koundé, Xavi Espart, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, en detrimento de Eric García, João Cancelo, Dani Olmo y Anthony Gordon.

En el banquillo del Barcelona se sentó Raphinha, que se ha recuperado de su lesión y ya está disponible para participar, además de Frenkie de Jong, tras recibir el alta médica para jugar.

La alineación del Barcelona fue la siguiente:

Portería: Joan García

Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart

Centro del campo: Rodri, Pedri, Fermín López

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google