La situación de Ilaix es irreconducible: se va ahora o en julio de 2022

Las negociaciones están totalmente rotas. El jugador no aceptó las propuestas de renovación y el Barça ahora espera una oferta de unos 20 millones

Ilaix Moriba no va a volver a vestir los colores azulgrana. Por lo menos, con una camiseta que tenga el escudo del Barça bordado en el pecho. En el club lo tienen asumido al cien por cien y ya no piensan en su encaje en el primer equipo. Las negociaciones con sus representantes están rotas desde que la secretaría técnica le hiciera una oferta definitiva de renovación, muy superior a la primera, el día antes de que el equipo viajara al 'stage' de Alemania. Ese día, los representantes volvieron a decir 'no', además de mostrar un terrible malestar por la mala prensa que estaba empezando a tener el jugador por no aceptar las propuestas del Barcelona.

A Ilaix, el Barça le dejó claro en varias ocasiones que su futuro estaba en el Camp Nou más allá de junio de 2022, cuando termina su contrato. Desde la secretaría técnica le reiteraron la confianza que el entrenador le demostró la temporada pasada, haciéndole saltar al césped en 18 encuentros oficiales con la mayoría de edad recién cumplida. De hecho, Ronald Koeman le pidió encarecidamente que renovara y viajara con el equipo a Alemania. Pero Ilaix ya estaba decepcionado. El jugador hispano-guineano cree que su rendimiento y su proyección merecían un mayor esfuerzo por parte del Barcelona, comparado con otros futbolistas de la plantilla, por lo que no quiso aceptar las propuestas del conjunto culé al considerarse menospreciado.

Con el cierre de puertas a la renovación, el Barcelona ya no cuenta con él pese al gran interés de Koeman por tenerle en la plantilla. Ahora solo queda esperar a que se resuelva su futuro lejos del club, aunque el Barça tiene claro que no se irá gratis ahora. Tampoco por un precio menor a su valoración. La entidad blaugrana cree que la cifra justa está cercana a los 20 millones de euros y tiene totalmente decidido que si la cantidad es menor, Ilaix no saldrá y tendrá que marcharse gratis en junio. El Red Bull Leipzig presentó, mediante una llamada de su CEO Oliver Mintzlaff, una oferta cercana a los ocho millones que fue rechazada de inmediato. "Si la oferta no es buena no se irá", comentan desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper. "Ocho millones no los aceptamos", insisten. Este jueves, "Calciomercato" adelantó que el Tottenham podría llegar a ofrecer esos 20 millones, aunque Goal puede confirmar que el Barcelona no ha recibido ninguna aproximación por parte del club londinense.

¿Qué hará entonces Ilaix en el Barça? Si no llega la oferta deseada, Moriba se quedará entrenando toda la temporada con el Juvenil, aunque sin poder disputar ni un solo minuto de juego oficial. De hecho, ya no se ha vestido de corto durante los partidos de la pretemporada, ni con el primer equipo ni con el filial. Tampoco lo hará con el Juvenil y tendrá que ver todos los encuentros desde la grada o desde casa, hasta que se extinga su contrato y pueda firmar por el club que desee con total libertad.