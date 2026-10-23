La temporada pasada era sencillo: Dayot Upamecano y Jonathan Tah jugaban en el centro de la defensa del Bayern de Múnich. Si uno de los dos no estaba disponible, Min-jae Kim y Hiroki Ito eran las alternativas para el entrenador Vincent Kompany. En estos casos se habla de una «jerarquía» o un «orden de preferencia». «A la gente le gusta hacer estas clasificaciones», dijo Kompany ya en verano, y quedó claro que no le entusiasmaban.

Las cifras, sin embargo, apuntaban a una jerarquía clara en la defensa del Bayern: Tah disputó 49 partidos oficiales en la temporada 2025/26 y Upamecano, 42. Kim, por su parte, solo había jugado 91 minutos en total en la Bundesliga hasta finales de octubre. El papel de Ito era aún menor. Sin embargo, la situación en el equipo muniqués ha cambiado y la competencia está mucho más abierta por un solo motivo: tras una gran pretemporada, Min-jae Kim se ha convertido en una alternativa real y le ha quitado minutos a Jonathan Tah en partidos importantes.

El surcoreano fue titular junto a Dayot Upamecano en el centro de la defensa tanto en el estreno de la Bundesliga ante el VfB Stuttgart (5-1) como en el gran duelo contra el RB Leipzig (6-1) del pasado fin de semana y en el esperado partido de la Liga de Campeones frente al Arsenal del miércoles (2-2). Kompany había anticipado esta evolución incluso antes que el propio Kim.

«Nunca había pasado tanto tiempo sin jugar, así que al principio fue un poco difícil», recordó el defensa en abril sobre su temporada 25/26, en la que tuvo pocos minutos, en declaraciones al portal coreano Footballist . «Siempre pensé que jugar constantemente era la solución, pero ahora estoy satisfecho con mi situación como aspirante a un puesto», añadió. Ni un desafío ni grandes declaraciones: más bien todo lo contrario.

Próximos partidos SCF Bundesliga 12:30 FCB Ver

¿Por qué podría haberse desprendido el Bayern de Múnich de Min-jae Kim?

Sus declaraciones también contribuyeron a que Kim sonara con fuerza como candidato a salir del Bayern en verano. La supuesta lógica era que no convenía perjudicar con demasiado tiempo en el banquillo el valor de mercado de un jugador por el que el club muniqués había pagado 50 millones de euros en 2023. Si aparecía un interesado en Kim, el papel de suplente en el centro de la defensa podía recaer en un futbolista más joven que el surcoreano de 29 años, que podría aprender de Upamecano y Tah.

Se especuló, por ejemplo, con el fichaje de Yann Aurel Bisseck, porque también podría echar una mano en la banda derecha en caso de necesidad. El nombre de Luka Vuskovic también circuló una y otra vez por la Säbener Straße y hasta el director deportivo Max Eberl tuvo que pronunciarse al respecto («¡No cagamos dinero!»).

IMAGO

Pero el posible traspaso de Kim no se concretó y, a estas alturas, todos los rumores sobre su salida suenan bastante absurdos. Kim apretó durante la pretemporada e impresionó a los responsables del Bayern. «Min-jae ya recuperó por completo la estabilidad la temporada pasada y ahora sigue por ese camino», afirmó Eberl ya en agosto. «Ahora tenemos tres centrales y los tres son de clase mundial», sentenció. Kompany también elogió a quien antes era su suplente: «Quiero felicitar a Min-jae: sea cual sea la situación, rinde en el campo y no habla fuera de él. Lo da todo en los entrenamientos y lo da todo en el campo», señaló satisfecho el belga.

¿Cuál es la situación actual en el centro de la defensa del Bayern?

Esta actitud no solo ha impresionado a Kompany, sino que también lo ha convencido para darle a Kim muchos más minutos que la temporada pasada. Ahora, el único verdaderamente insustituible para el técnico es Upamecano, mientras que Tah y Kim se reparten el puesto de segundo central. Por eso sorprende que vuelvan a circular rumores de traspaso sobre el coreano: primero se informó de que el campeón inglés, el Arsenal, estaría interesado en él y después también apareció el Milan.

Cuesta imaginar que el Bayern colabore en una posible operación por Kim, que tiene contrato en Múnich hasta 2028, cuando Kompany está contando con él regularmente. Tampoco parece que el propio jugador tenga interés en dejar el club. Al fin y al cabo, según dijo, Kim ya estaba satisfecho con su condición de aspirante a un puesto por detrás de Upamecano y Tah. Y ahora ya no es un aspirante.