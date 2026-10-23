La temporada pasada, la situación aún era sencilla: Dayot Upamecano y Jonathan Tah jugaban en el centro de la defensa del FC Bayern de Múnich. Si uno de los dos no estaba disponible, Min-jae Kim e Hiroki Ito eran las alternativas para el entrenador Vincent Kompany. En estos casos suele hablarse de una «jerarquía» o un «orden de prioridades». «A la gente le gusta hacer esas clasificaciones», dijo Kompany ya en verano, y quedó claro que no era algo que le agradara demasiado.

Sin embargo, las cifras apuntaban a una jerarquía clara en la defensa del Bayern: Tah disputó 49 partidos oficiales en la temporada 2025/26 y Upamecano, 42, mientras que Kim solo jugó un total de 91 minutos en la Bundesliga hasta finales de octubre. El papel de Ito fue aún menor. No obstante, la situación en el equipo muniqués ha cambiado y la competencia es ahora mucho más abierta por un único motivo: tras una gran pretemporada, Min-jae Kim se ha convertido en una alternativa real y le ha quitado minutos a Jonathan Tah en partidos importantes.

El surcoreano fue titular junto a Dayot Upamecano en el centro de la defensa tanto en el estreno de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart (5-1) como en el gran duelo ante el RB Leipzig del pasado fin de semana (6-1) y en el esperado partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal del miércoles (2-2). Una evolución que Kompany pareció prever incluso antes que el propio Kim.

«Nunca había pasado tanto tiempo sin jugar, así que al principio fue un poco difícil», recordó el defensa en abril, al hablar de su temporada 2025/26 y de sus escasos minutos ante el portal coreano Footballist . «Siempre pensé que la solución era jugar constantemente, pero ahora estoy satisfecho con mi situación como aspirante», añadió. Ni un desafío ni grandes declaraciones: más bien todo lo contrario.

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¿Por qué podría haber traspasado el FC Bayern de Múnich a Min-jae Kim?

Esas declaraciones también contribuyeron a que en verano se hablara mucho de Kim como posible candidato a salir del FC Bayern. La supuesta lógica era la siguiente: no se podía perjudicar con demasiado tiempo en el banquillo el valor de mercado de un jugador por el que el club muniqués había pagado 50 millones de euros en 2023. Si aparecía un interesado en Kim, el papel de suplente en el centro de la defensa también podía ocuparlo un jugador más joven que el surcoreano de 29 años, que pudiera aprender de Upamecano y Tah.

Se especuló, por ejemplo, con el fichaje de Yann Aurel Bisseck, porque también podría echar una mano en la banda derecha en caso de necesidad. El nombre de Luka Vuskovic también circuló una y otra vez por la Säbener Straße y el director deportivo Max Eberl tuvo incluso que pronunciarse al respecto («¡No cagamos dinero!»).

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Pero el posible traspaso de Kim no se concretó y, a estas alturas, todos los rumores al respecto suenan bastante absurdos. Kim se esforzó al máximo durante la pretemporada e impresionó así a los responsables del Bayern. «Min-jae ya se estabilizó por completo la temporada pasada y ahora está dando continuidad a eso», afirmó Eberl ya en agosto. «Ahora tenemos tres centrales, los tres de clase mundial», consideró. Kompany también elogió al que había sido su suplente: «Quiero felicitar a Min-jae: sea cual sea la situación, rinde en el campo y no habla fuera de él. Lo da todo en los entrenamientos y lo da todo en el campo», constató satisfecho el belga.

¿Cuál es la situación actual en el centro de la defensa del Bayern?

Esta actitud no solo ha impresionado a Kompany, sino que también lo ha convencido para dar a Kim muchos más minutos que la temporada anterior. Ahora, el único verdaderamente imprescindible para él es Upamecano, mientras que Tah y Kim se reparten, en cierto modo, el puesto de segundo central. Por eso sorprende que vuelvan a surgir rumores sobre un traspaso del surcoreano: primero se informó de que el campeón de Inglaterra, el Arsenal, estaba interesado en él; después también entró en escena el Milan.

Cuesta imaginar que el FC Bayern colabore en una posible operación por Kim, que tiene contrato en Múnich hasta 2028, justo cuando Kompany cuenta con él habitualmente. Tampoco parece que el propio jugador tenga interés en abandonar el club. Al fin y al cabo, Kim afirmó que ya estaba satisfecho con su condición de aspirante por detrás de Upamecano y Tah, y ahora ya no es un aspirante.