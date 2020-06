La sexta Europa League, el último sueño de Banega en el Sevilla

El argentino no se marchará hasta que termine la competición europea y su contrato en Nervión se prorrogará más allá del 30 de junio.

El ha vuelto después del parón del coronavirus mostrándose como un equipo muy sólido y ha conseguido mantenerse en puestos de la UEFA Champions League a pesar de que el calendario empezó con muchas curvas.

El reinicio de la competición estaba lleno de incógnitas para el Sevilla, tanto en el rendimiento deportivo como en la configuración de la plantilla, ya que Nolito y Banega terminaban contrato. El andaluz se ha marchado al en una operación relámpago pero el argentino se queda y además está volviendo a ser muy importante para el equipo.

Sus dos últimos partidos ante el y el recordaron al mejor Banega, ejerciendo una gran dirección de campo y siendo el líder que siempre se ha sentido en el Sevilla, el club que como explicó a Goal en noviembre considera como "su lugar en el mundo". Empezó siendo suplente en el derbi pero ahora ha vuelto a ganar la partida a Óliver Torres para ser el cerebro creativo sevillista.

Más equipos

El de Rosario va a acabar la temporada sin sobresaltos en Nervión, de hecho, Lopetegui destacó públicamente su compromiso y dedicación en los entrenamientos. La idea de Banega es marcharse la que considera su casa dejando el mejor sabor de boca posible, consciente de que la prematura filtración de su marcha al Al Shabab en enero estaba empañando el epílogo de su carrera en Nervión.

El artículo sigue a continuación

Su deseo pasa por conseguir meter al Sevilla en Champions, un objetivo que se le escapó en el frustrante final de la temporada pasada pero, sobre todo, por conquistar la sexta Europa League con el Sevilla, la tercera en su palmarés como sevillista.

"Sería un sueño repetir la primera despedida, con un título. Ojalá pueda despedirme de la mejor manera. Obviamente sueño con un final muy lindo para todos y también para mí, por ser los últimos partidos que me va a tocar jugar en . También, ojalá poder ganar un título por toda la gente que no va a poder estar en el estadio y que siempre ha estado apoyándonos", dijo hace unos días y no iba de farol.



De hecho, Banega, como ha adelantado ABC de Sevilla, ya tiene el OK del Al Shabab para retrasar su incorporación más allá del 30 de junio y tiene permiso para disputar la en agosto, ya que la nueva edición de la Liga en Arabia Saudí no empezará hasta septiembre.

El 5 de agosto será la primera parada de ese sueño en los octavos de final ante la . Banega quiere irse como ya hizo en 2016, levantado la Copa que le cambió la vida al Sevilla y la que más alegrías le ha dado en su carrera.