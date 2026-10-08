La sesión de audiencia ante el Tribunal Arbitral del Deporte "TAS" en el caso de Marruecos, Senegal y la Confederación Africana de Fútbol "CAF" concluyó la tarde de este jueves, unos 15 minutos antes de la hora fijada por Mathieu Reeb, director general del tribunal.

La sesión había comenzado en la sede del tribunal, en la ciudad suiza de Lausana, en la mañana de hoy, con la presencia de los representantes de las tres partes: Marruecos, Senegal y la CAF.

El director del tribunal había señalado en sus declaraciones antes del inicio de la sesión que esta podría prolongarse hasta las tres de la tarde en hora local (04:00 en horario de La Meca, 01:00 en horario de Rabat), pero terminó un poco antes, según informó la cadena francesa RMC.

La misma cadena indicó que el fin de la sesión antes de la hora prevista no supone ningún indicio sobre la decisión que se espera del tribunal arbitral, compuesto por tres árbitros.

La incertidumbre persiste sobre el desenlace del caso, a la espera de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte respecto al recurso presentado en el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Marruecos guarda silencio

Según informó RMC, los representantes de la parte marroquí abandonaron la sede del Tribunal Arbitral del Deporte tras la conclusión de la sesión, sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, mientras que Abdoulaye Sow, secretario general de la Federación Senegalesa, reveló que "Senegal se defendió bien".

Todas las posibilidades siguen abiertas hasta que se emita el fallo oficial del tribunal arbitral.

¿Cuándo podría emitirse la decisión final?

Según un comunicado anterior del tribunal internacional del pasado 30 de septiembre, y de acuerdo con las declaraciones del director del tribunal esta mañana, es improbable que el fallo final se emita hoy.

Mathieu Reeb, director general del Tribunal Arbitral del Deporte, aseguró esta mañana que el fallo del caso no se emitirá inmediatamente después de la conclusión de la sesión de audiencia, señalando que el tribunal necesita tiempo para estudiar el expediente y elaborar la decisión y sus fundamentos jurídicos.

Y dijo: "Nuestro objetivo es emitir la decisión lo antes posible después de la audiencia".

Y añadió: "No creo que la decisión se emita hoy ni mañana, estoy casi seguro de ello, pero el asunto podría tardar unos días o incluso unas semanas, si los árbitros quieren elaborar una decisión completa que incluya los fundamentos jurídicos".