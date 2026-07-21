La séptima víctima... Al-Hilal anuncia la salida de un nuevo jugador

El Al Hilal anunció la salida de un nuevo jugador de sus filas durante el próximo mercado de fichajes veraniego, convirtiéndose en la séptima baja de este mercado.

El Al Hilal publicó un comunicado a través de su página oficial, en el que anunció su aprobación al traspaso de su jugador Abdelkarim Darsi al equipo del Abha en calidad de cedido hasta el final de la próxima temporada.

La salida de Darsi llegó tras una única temporada desde su contratación durante el pasado mercado de fichajes veraniego, en una operación como agente libre, después de finalizar su contrato con su anterior club, el Al Ahli, al término de la temporada anterior a la pasada.

Darsi se convirtió en el séptimo jugador del que prescinde el Al Hilal en la nueva temporada, ya sea por el final de sus contratos o por su marcha a otros clubes.

El entrenador italiano Simone Inzaghi había apartado al portero Ahmed Abu Rasin, al defensa Ali Al Bulaihi y al delantero Abdullah Radif de la concentración del equipo en Austria.

Por otro lado, el defensa español Pablo Marí se marchó tras finalizar su contrato, y Mohammed Al Qahtani al Al Qadisiya, además del delantero brasileño Marcos Leonardo, que se traspasó al Ajax de Ámsterdam.

Cabe recordar que Darsi disputó 28 partidos con el Al Hilal durante la pasada temporada, con un total de 510 minutos, en los que no logró marcar ni dar ninguna asistencia de gol.