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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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La separación ya está decidida: el directivo responsable del área deportiva Max Eberl pierde a un importante colaborador en el Bayern de Múnich

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El Bayern de Múnich prescinde de su jefe de ojeadores, Nils Schmadtke, antes de lo previsto. El club más laureado de Alemania lo anunció el lunes por la noche.

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Según esta información, el Bayern y su jefe de ojeadores han acordado «de mutuo acuerdo, tras conversaciones basadas en la confianza» poner fin a su relación laboral el 31 de enero de 2027. El contrato del técnico de 37 años estaba previsto inicialmente hasta el verano de 2027.

Schmadtke había asumido en octubre de 2024, como jefe de departamento, la dirección del área de scouting del primer equipo y de las categorías inferiores del FC Bayern Campus.

El hijo de Jörg Schmadtke, exguardameta y exdirectivo de la Bundesliga, era considerado en Múnich un estrecho colaborador del director deportivo Max Eberl. Ambos ya habían trabajado juntos en el Borussia Mönchengladbach.

La salida de Schmadtke no sorprende en absoluto. Su estilo de liderazgo había recibido críticas dentro del club.

nils schmadtkeimago / fohlenfoto
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¿Quién podría suceder a Nils Schmadtke como jefe de ojeadores del Bayern?

«Nils Schmadtke ha sido de gran ayuda durante los dos últimos años en el área de scouting y en la planificación de la plantilla profesional», afirma Eberl en declaraciones recogidas en la página web del FC Bayern. «Como jefe de ojeadores, ha dado forma al departamento con muchas ideas nuevas. Quiero agradecerle su excelente trabajo y desearle todo lo mejor para el futuro».

Schmadtke declaró que trabajar para el club más laureado de Alemania había sido «una tarea especial y un gran honor»: «Estoy orgulloso de cómo hemos reorganizado el scouting en los dos últimos años, tanto para el primer equipo como para los jóvenes talentos del Campus».

La tarea de encontrar un sucesor para Schmadtke recae ahora en el director deportivo Christoph Freund y el director del Campus, Jochen Sauer, responsables de las categorías inferiores del FC Bayern.

No es la primera vez que suena el nombre de Christopher Vivell en el entorno del FCB. El técnico de 39 años es jefe de ojeadores del Manchester United y conoce bien a Freund, con quien ya trabajó en el Red Bull Salzburgo.

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