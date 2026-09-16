Cuando Jürgen Klopp fue presentado ante la opinión pública hace pocas semanas como nuevo seleccionador nacional, no se cansó de subrayar en su rueda de prensa de presentación que con él las cartas se repartirían de nuevo por completo. Solo un puñado de jugadores podía darse por seguro su sitio en el equipo de la DFB; a partir de ahí, serían el rendimiento, el estado de forma y, por supuesto, la ética de trabajo los que decidirían quién recibiría una convocatoria para futuras concentraciones.

En ese sentido, Klopp reveló que en su lista imaginaria figuraban un total de 57 jugadores a los que estaba teniendo en cuenta para sus primeros partidos como nuevo técnico de la selección alemana. El técnico de 59 años evitó dar nombres de forma expresa, aunque ya entonces se intuía que Klopp tenía apuntados a protagonistas que hasta la fecha no habían tenido absolutamente ningún contacto con el equipo de la DFB. Al fin y al cabo, la humillación de tres Mundiales consecutivos fallidos debía quedar, en el mejor de los casos, primero ad acta con un nuevo comienzo acompañado de caras nuevas.

Una de esas caras nuevas en la selección podría ser ahora Felix Keidel. A última hora del martes por la noche, el diario Bild informó en primer lugar de que el jugador de 23 años de la SV Elversberg había recibido una convocatoria del seleccionador nacional; un día después, kicker también se sumó y confirmó la información con fuentes propias. La nominación de Keidel no es ni mucho menos una sorpresa menor. Y es que apenas ha disputado tres partidos en la máxima categoría del fútbol alemán y, por tanto, prácticamente no tiene experiencia al más alto nivel.

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¿En qué clubes jugó Felix Keidel a lo largo de su carrera?

En el FC Ingolstadt, donde su trayectoria futbolística comenzó en 2012 en el juvenil A, Keidel pasó por todos los equipos inferiores hasta su ascenso al primer equipo en el verano de 2022. Después jugó tres años en el club de la ciudad del automóvil, afianzándose ya en su primera temporada, con apenas 20 años, como titular en el primer equipo y acumulando 37 partidos en la 3. Liga (un gol y cuatro asistencias).

En 2025 dio finalmente el salto una categoría más arriba, a la SVE, que se encontraba en plena reestructuración tras haber dejado escapar por poco el ascenso ante el 1. FC Heidenheim y que compró su salida del contrato en Ingolstadt por una módica cifra de apenas 400.000 euros. De nuevo apenas necesitó tiempo de adaptación, se convirtió de inmediato en titular en el equipo del técnico Vincent Wagner (25 partidos, 13 de ellos como titular) y tuvo una contribución decisiva para que el conjunto del Sarre celebrara sensacionalmente el ascenso a la Bundesliga al final de la temporada.

Así, el camino de Keidel desde la tercera categoría hasta la cima duró poco más de dos años: tres apariciones en la Bundesliga contra Leverkusen, Gladbach y, más recientemente, el Bayern (un gol), además de un partido en la DFB-Pokal contra el MSV Duisburg (dos asistencias), aparentemente bastaron para convencer a Klopp de sus cualidades y darle una oportunidad en la selección.

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¿Resuelve Felix Keidel un gran problema en el equipo de la DFB?

Está por ver si el jugador de 23 años ya tiene desde el principio el nivel necesario para desempeñar un papel decisivo en el equipo de la DFB. Sobre todo, el seleccionador valorará de Keidel su increíble polivalencia, que le permite ser utilizado sin problemas en varias posiciones dentro de la selección.

En su etapa en Ingolstadt, por ejemplo, apenas hubo un rol sobre el campo que Keidel no asumiera. Su gran valedora, la entrenadora del FCI Sabrina Wittmann, lo utilizó allí tanto en las dos posiciones de lateral —su posición natural es en realidad la de lateral derecho en una defensa de cuatro— como en el centro del campo e incluso en el mediocampo ofensivo como organizador y jugador de medio espacio algo más escorado.

Tras su traspaso a Elversberg, su papel se volvió algo más defensivo. Mientras que en la temporada del ascenso jugó sobre todo como lateral derecho, parece que el técnico de la SVE, Wagner, le ha cogido gusto a alinearlo en el centro del campo defensivo junto a Lukasz Poreba.

Klopp y el equipo de la DFB parecen tener a Keidel en el radar sobre todo como lateral derecho, una posición en la que, desde la retirada de Philipp Lahm y el traslado de Joshua Kimmich al centro, ningún jugador ha terminado de convencer realmente. Los predecesores de Klopp, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, probaron una gran variedad de fórmulas, pero ninguna tuvo verdadero éxito. Desde el dúo del Leipzig formado por Benjamin Henrichs y Ridle Baku hasta Josha Vagnoman, del Stuttgart, pasando por el regreso de Kimmich al lateral durante el Mundial 2026, la mayoría de los ajustes fueron archivados de nuevo tras una breve fase de prueba.

Y así, el fútbol alemán sigue buscando una opción de calidad y, sobre todo, a largo plazo para el lateral derecho en una defensa de cuatro. Puede que precisamente el desconocido Keidel sea la solución al problema.