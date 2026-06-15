La selección verde vuelve a enfrentarse a Uruguay... Desde el triplete de 2002 hasta la revancha de 2026

Arabia Saudí se mide de nuevo a Uruguay en la fase final del Mundial 2026. En juego hay más que tres puntos: es el reencuentro con una rivalidad breve pero intensa, marcada por una victoria saudí, un empate y una derrota en la Copa del Mundo que aún se recuerda.

Todo empezó en 2002, cuando se midieron en un amistoso de ida y vuelta: Arabia Saudí ganó 3-2 con tantos de Sami Al-Jaber, Marzouq Al-Otaibi y Talal Al-Mashal, mientras que Darío Silva y Richard Morales marcaron para Uruguay.

Aquella noche quedó claro que Arabia Saudí podía plantar cara a una escuela basada en la fuerza y la solidez defensiva.

En 2014, en otro amistoso, el duelo terminó 1-1: Naif Hazazi abrió el marcador y Luis Suárez igualó.

El encuentro mostró la madurez táctica de Arabia Saudí, que ya no buscaba solo sorprender, sino imponer su estilo ante una estrella como Luis Suárez.

En el Mundial de Rusia 2018 se vieron las caras en la fase de grupos: un solitario gol de Suárez dio el triunfo a Uruguay.

Ese tanto clasificó a la «Celeste» y complicó a Arabia Saudí, eliminada pese a mejorar después.

Ocho años después, en Estados Unidos 2026, el contexto es otro: Arabia Saudí llega con una generación respaldada por un gran proyecto, jugadores en ligas europeas y la experiencia de haber enfrentado a Argentina y México en la última edición.

Uruguay, en cambio, mantiene su carácter combativo con una generación joven que quiere dejar huella más allá de Suárez y Cavani.

El duelo no es solo una repetición de resultados pasados (victoria saudí, empate, victoria uruguaya), sino una prueba de la evolución del fútbol saudí y de su capacidad para convertir recuerdos en motivación, no en complejo.