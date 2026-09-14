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La selección neerlandesa podría enfrentarse en la Nations League a un internacional con 111 partidos que regresa desde la Eredivisie

Eredivisie
UEFA Nations League B
Holanda
Serbia
D. Tadic

Dusan Tadic está abierto a regresar a la selección serbia, según informan varios medios serbios.

El delantero de 37 años decidió después de la Eurocopa de 2024 dejar de estar disponible para la selección de su país.

Puso fin a su carrera internacional, después de haber vestido en 111 ocasiones la camiseta de la selección nacional.

Sin embargo, ese punto no parece ser definitivo, ya que todo apunta a que Tadic quiere volver a jugar para el equipo del seleccionador Veljko Paunovic.

Según los medios serbios, Ranko Stojic, jefe del área deportiva de la federación serbia, ha mantenido conversaciones con Tadic en los últimos días.

Esas conversaciones han llevado a que el delantero del NEC quiera hacer su regreso con Orlovi.

Según se informa, se espera que Tadic sea convocado para los partidos de la Nations League contra Grecia (24 de septiembre), Países Bajos (27 de septiembre y 4 de octubre) y Alemania (1 de octubre).

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