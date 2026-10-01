La selección neerlandesa evitó este jueves en el tramo final una derrota ante Grecia. Países Bajos se fue al descanso en Tesalónica con un 2-0 en contra tras una desastrosa primera parte, pero Virgil van Dijk y el suplente Tijjani Reijnders llevaron finalmente al equipo del seleccionador Xavi hasta el empate: 2-2.

Xavi apostó por varios nombres llamativos en su once inicial. Jurriën y Quinten Timber comenzaron por primera vez juntos un partido internacional con Países Bajos, mientras que Ruben van Bommel también pudo salir de inicio y Mexx Meerdink recibió la preferencia en la punta del ataque.

Grecia dejó claro desde el minuto inicial por dónde quería hacer daño a Países Bajos. Vangelis Pavlidis se escapó de la atención de la defensa neerlandesa a los 35 segundos y poco después Christos Tzolis creyó abrir el marcador, pero su gol fue anulado porque Pavlidis, en posición de fuera de juego, molestó a Bart Verbruggen. Países Bajos tuvo mucha posesión, pero apenas logró generar ocasiones claras en ataque.

En el minuto 23, Grecia se adelantó por fin con merecimiento. Tras un saque de puerta largo, peinaron el balón y Fotis Ioannidis pudo encarar la portería neerlandesa, con Van Dijk rompiendo el fuera de juego. Ioannidis mantuvo la calma, recibió mucho espacio de Van Dijk y colocó el balón con rosca junto a Verbruggen, al palo largo: 1-0.

Después, Países Bajos siguió buscando espacios, pero el ritmo era demasiado bajo y el conjunto local seguía siendo el más peligroso al contragolpe. Verbruggen evitó una desventaja mayor con una parada ante Konstantinos Karetsas, pero justo antes del descanso volvió a torcerse todo. Van Bommel perdió el balón de forma torpe con un pase completamente equivocado hacia atrás, tras lo cual Ioannidis puso el centro y el suplente Giorgios Masouras empujó el 2-0 en el minuto 47 de la primera parte.

Xavi intervino con dureza durante el descanso y dejó en el vestuario a Van Bommel, Guus Til y Quinten Timber. Noa Lang, Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch entraron al campo y Países Bajos elevó de inmediato el ritmo. Eso dio como resultado el 2-1 en el minuto 59, cuando Van Dijk cabeceó a la red un saque de esquina de Joey Veerman.

Seis minutos después, Países Bajos pareció empatar de nuevo. Dumfries recuperó el balón en el área griega y marcó, pero tras la intervención del VAR el gol fue anulado por fuera de juego. Después, Xavi también dio entrada a Joshua Zirkzee por Meerdink y vio cómo su equipo apretaba cada vez con más insistencia.

Países Bajos siguió apretando y en el minuto 73 vio cómo otro gol de Dumfries volvía a ser anulado por fuera de juego. Xavi también dio entrada a Joshua Zirkzee y al debutante Gjivai Zechiël. Zirkzee ya estuvo cerca del empate en el minuto 86. Sin embargo, su cabezazo fue desviado con una gran intervención por el portero griego Kostas Tzolakis.

Tres minutos después llegó por fin el 2-2. Lang puso un buen centro, una chilena de Zechiël fue bloqueada y el balón terminó en los pies de Reijnders. El centrocampista no dudó y fusiló el rechace sin piedad.

Así, Países Bajos siguió invicta también en el tercer partido con Xavi y se mantiene a la estela del líder Grecia en el grupo.