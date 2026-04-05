La selección juvenil de Marruecos cierra el Campeonato del Norte de África con un nuevo logro

La selección marroquí sub-17 logró un hito destacado en el Campeonato de la Unión del Norte de África, que sirve de clasificación para la fase final de la Copa Africana de Naciones.

Marruecos se proclamó campeón con un pleno de victorias, tras imponerse en la última jornada, este domingo, a la selección libia por 3-1, en el estadio Martyrs of Benina de la ciudad libia de Bengasi.

Marruecos terminó la primera parte con una ventaja de 2-1. Adam Bougazir abrió el marcador para los Leones del Atlas en el segundo minuto, y la selección libia empató por medio de Mohamed Jaroud en el minuto 10.

Adam Bouaziz volvió a marcar su segundo gol personal en el minuto 45, con lo que la primera parte terminó con un 2-1.

La selección marroquí anotó un tercer gol en el minuto 55, obra del jugador Adnan Boujovi.

La selección marroquí logró el pleno de victorias en este torneo, tras ganar los cuatro partidos: el primero contra la selección tunecina por 2-0, el segundo contra la selección argelina por 3-0, el tercero contra la selección egipcia por 2-1 y, por último, contra la selección libia.

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