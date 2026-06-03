La selección holandesa se somete a un reconocimiento médico con su nuevo club pocas horas antes del partido de despedida contra Argelia

Denzel Dumfries pasó el reconocimiento médico el miércoles, según Noa Vahle en Vandaag Inside. El lateral holandés está a punto de fichar por el Real Madrid.

La operación se ha acelerado en los últimos días tras el visto bueno de José Mourinho. Dumfries firmará un contrato hasta 2030.

El Madrid ejercerá la cláusula de 20 millones, y Dumfries sustituirá a Dani Carvajal, quien podría fichar por el Milan.

Según Vahle, el jugador ya se sometió a los exámenes médicos el miércoles en Países Bajos, pues se encuentra concentrado con la selección holandesa.

Por ello, Dumfries estará el miércoles en De Kuip, donde la selección holandesa jugará el partido de despedida contra Argelia antes del Mundial. El internacional, con 71 partidos, está sancionado tras su expulsión en el amistoso contra Ecuador en marzo.

«A pesar de otras informaciones procedentes del extranjero, el sancionado Dumfries estará ‘normalmente’ presente en De Kuip», confirma también Mike Verweij en nombre de De Telegraaf.

Mats Wieffer, lateral derecho del Brighton de 26 años, le reemplazará el miércoles tras una gran temporada en la Premier.