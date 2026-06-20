La selección holandesa recibe una visita ilustre en el vestuario tras el partido contra Suecia: «Nos hemos hecho una foto rápida»

Tras la victoria de Holanda sobre Suecia (5-1), el vestuario naranja recibió la visita del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, según contaron Bart Verbruggen y Ronald Koeman a la NOS.

Al preguntarle si había celebración en el vestuario, Verbruggen respondió: «Sí, fue muy bonito; charlamos y nos hicimos una foto».

«Fue genial. El rey me dijo que había jugado bien y que había hecho un par de buenas paradas. Y que lo había disfrutado, según me dijo. Eso es lo más importante, así que todo el mundo está contento», afirmó el portero.

Koeman también celebró la visita: «Sabíamos que la familia real estaba allí; no ganar no habría sido agradable».

«Quizá lo hicimos en parte por ellos. Es único poder hacerse una foto con todo el mundo. Genial», afirmó el seleccionador.

Antes del encuentro ya se había visto a los reyes Guillermo Alejandro y Máxima junto a su hija Ariane en el estadio de Houston, sentados junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Holanda ganó con comodidad: Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno, Anthony Elanga recortó distancias y, justo al final, el suplente Crysencio Summerville sentenció el 5-1.