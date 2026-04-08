La selección holandesa no debe temer al héroe sueco de la repesca: «Estoy en shock»

Un duro revés para Gustav Lundgren. El extremo derecho de Suecia se ha lesionado el tendón de Aquiles en la previa del partido de su club, GAIS Gotemburgo, contra Djurgardens.

Lundgren (30) se rompió el tendón de Aquiles durante el calentamiento del partido de su club, el GAIS de Gotemburgo, contra el Djurgardens. Se someterá a meses de rehabilitación, por lo que el Mundial queda descartado.

Debutó con Suecia en noviembre, a los 30 años, y en marzo jugó su segundo partido, asistiendo en el 3-2 de Viktor Gyökeres a Polonia que dio el pase al Mundial.

«Estoy en shock y aún no me creo lo que ha pasado», lamentó Lundgren en declaraciones a varios medios suecos. «No daba por sentado jugar el Mundial, así que es una pena no poder estar allí».

«Me espera una larga rehabilitación. Esta temporada está prácticamente acabada», afirmó el dos veces internacional, que comenzará la liga sueca en primavera y, en condiciones normales, disputará su último partido en otoño.

La selección holandesa se medirá a Suecia el 20 de junio, en el segundo partido del grupo F, completado por Japón y Túnez.