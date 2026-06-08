La selección holandesa ganó el lunes por la noche, con gran dificultad, su último partido de preparación para el Mundial. En el Icahn Stadium de Nueva York, a puerta cerrada, el equipo de Ronald Koeman venció a Uzbekistán 2-1 gracias a dos penaltis de Cody Gakpo. La noche se empañó por la lesión de Bart Verbruggen y la roja a Guus Til.

Antes del encuentro, la selección holandesa homenajeó al fallecido exdirector técnico Hans Jorritsma; los jugadores salieron al campo con brazaletes de luto. Poco antes del inicio se confirmó que Jurriën Timber se perdía el Mundial por una lesión en la ingle. Koeman hizo un cambio: Denzel Dumfries entró por Mats Wieffer.

Uzbekistán creó la primera ocasión, pero luego Holanda dominó. Crysencio Summerville, Donyell Malen y Tijjani Reijnders estuvieron a punto de marcar, mientras que Ryan Gravenberch disparó fuera desde lejos. A los 30 minutos llegó el merecido 1-0: Summerville fue derribado en el área y Gakpo transformó el penalti.

Tras el gol Holanda siguió dominando: bloquearon un disparo de Summerville y, justo antes del descanso, Malen reclamó en vano un penalti. Así, el equipo de Koeman se fue al descanso con una ventaja mínima.

Tras el descanso, Van Dijk remató en un córner y Gakpo chutó desde lejos, pero el ritmo bajó y el partido perdió brillo.

A la hora de juego llegó el contratiempo: Verbruggen recibió un fuerte golpe en el costado de un delantero uzbeko y tuvo que dejar su lugar a Mark Flekken. La lesión del portero generó preocupación en el banquillo.

Poco después, el suplente Brian Brobbey marcó un bonito gol, pero estaba en fuera de juego. El recién ingresado Til cometió dos manos fuera del área; tras la revisión del VAR vio la roja, y Uzbekistán solo tuvo un tiro libre.

El tiro libre no prosperó, pero con diez hombres la Oranje sufrió. En una jugada confusa, el balón llegó a Igor Sergeev, quien remató a bocajarro. Uzbekistán aprovechó la superioridad numérica y forzó un decepcionante empate.

En el descuento, Van Hecke fue derribado en un córner y Gakpo transformó el penalti (2-1).

Así, la selección holandesa acabó ganando. Sin embargo, Koeman aún tiene dudas para el debut mundialista contra Japón, sobre todo por la baja de Verbruggen. La roja a Til no debería suponerle sanción, a menos que la FIFA lo considere una falta grave, lo que no parece probable.