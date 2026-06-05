La selección holandesa guarda un minuto de silencio antes de su primer entrenamiento en EE. UU

La selección holandesa guardó un minuto de silencio antes de su primer entrenamiento en Estados Unidos en homenaje al exdirector técnico Hans Jorritsma, fallecido el jueves a los 77 años tras una enfermedad.

Los jugadores de Ronald Koeman guardaron un minuto de silencio en el campo de entrenamiento de la Etihad City Football Academy de Nueva York, donde realizarán un total de tres sesiones.

El lunes jugarán el último amistoso, ante Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, a puerta cerrada.

Jorritsma fue jugador y seleccionador de hockey, y dirigió a la selección holandesa de fútbol durante más de veinte años. Llegó a la KNVB en 1996 recomendado por el seleccionador Guus Hiddink y se mantuvo en el cargo hasta 2017.

Durante ese tiempo participó en cuatro Mundiales y cuatro Eurocopas.

Trabajó con los seleccionadores Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Marco van Basten, Bert van Marwijk, Hiddink, Danny Blind y Dick Advocaat.

Estuvo en la final del Mundial 2010, perdida ante España en el último minuto, y dejó la KNVB tras la ausencia en Rusia 2018.