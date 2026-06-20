La selección holandesa arrolla a Suecia y tiene prácticamente asegurada su clasificación para la siguiente ronda

La selección holandesa venció 5-1 a Suecia el sábado en el Mundial de Estados Unidos. En Houston, los «Oranje» se adelantaron con dos goles de Brian Brobbey y otros dos de Cody Gakpo. Anthony Elanga recortó distancias para Suecia, pero Crysencio Summerville sentenció en el final. Con cuatro puntos en el Grupo F y una diferencia de goles favorable, Holanda tiene casi garantizada la clasificación a la siguiente ronda.

El seleccionador Ronald Koeman sorprendió alineando a Brobbey en lugar de Summerville. Donyell Malen pasó a la derecha. Brobbey respondió a los cinco minutos: un ataque por izquierda terminó con centro preciso de Gakpo y definición cercana del ariete para el 1-0.

Suecia respondió con un intento de Viktor Gyökeres que Bart Verbruggen detuvo. A los 17 minutos llegó el 2-0: centro de Denzel Dumfries y nuevo remate de Brobbey.

Todo parecía controlado para los neerlandeses, pero tras el primer descanso para hidratarse el partido cambió. Suecia ajustó su táctica y ganó terreno. Yasin Ayari, Alexander Isak y Gyökeres generaron peligro, obligando a Verbruggen a intervenir en varias ocasiones.

Justo antes del descanso, un error de Verbruggen permitió a Lagerbielke cabecear un libre directo, aunque el línea anuló el tanto por fuera de juego. Así, Holanda llegó al descanso con un cómodo 2-0 pese a la presión sueca.

En el descanso Koeman sustituyó a Malen por Summerville, y a los dos minutos de la reanudación un centro de Dumfries encontró a Gakpo, que marcó el 3-0 tras un remate fallido de Brobbey.

Suecia debió arriesgar y Holanda aprovechó los espacios. En el 54, Summerville asistió a Gakpo, quien definió al primer palo: 4-0. Partido sentenciado.

Poco después llegó el aviso: en un contraataque rápido, el suplente Anthony Elanga aprovechó su velocidad y batió a Verbruggen para el 4-1. Solo fue un gol de honor.

Holanda manejó el final con Memphis Depay por Brobbey, y aunque Suecia insistió, en el 89' llegó el quinto.

En el 89, Summerville recogió el balón a 17 metros y lo colocó con precisión en la escuadra izquierda para el 5-1 definitivo, redondeando la goleada naranja en Houston.