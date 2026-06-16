Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Nederland Nederlands elftal JapanIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

La selección holandesa acuerda un traspaso de 60 millones de euros durante el Mundial

Fichajes
Holanda
World Cup
J. van Hecke

El Tottenham Hotspur ha acordado el traspaso de Jan Paul van Hecke, informa David Ornstein, de The Athletic. El Brighton & Hove Albion recibirá más de 60 millones de euros por el defensa, que disputa el Mundial con Países Bajos. 

Desde hacía meses existía un acuerdo personal entre el jugador y los Spurs, pero los clubes no se ponían de acuerdo sobre el importe del traspaso. Finalmente, el Tottenham pagará nada menos que 60 millones de euros.

Desconocemos la duración exacta del contrato, pero sesabe que será por varias temporadas. En Londres se reencontrará con Roberto De Zerbi, su exentrenador en el Brighton. 

En Londres se reencontrará con Micky van de Ven y Xavi Simons; este último ya admitió haberle hablado sobre el club. 

«Por supuesto que he hablado con él sobre el club», declaró Van de Ven recientemente en Nueva York. «¿Si sería un buen paso? Creo que sí». 

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE

Con el fichaje cerrado, el central se centra en el Mundial, donde forma pareja con Virgil van Dijk; ante Japón (2-2) firmó un partido sobresaliente. 

La noticia también alegrará a Breda, pues el NAC, que vendió a Van Hecke en 2020 con un 7,5 % de reventa, recibirá unos 4,5 millones más una indemnización por formación.

Anuncios