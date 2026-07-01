La selección francesa exime a Deschamps de la ira de Rayan Sharqi

La selección francesa exculpó a su técnico, Didier Deschamps, de provocar el enfado del centrocampista Ryan Sharqi tras el partido contra Suecia en el Mundial 2026.

La selección francesa venció 3-0 a Suecia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Al terminar, Deschamps intentó saludarlo, pero el jugador lo ignoró, lo que algunos interpretaron como molestia por sus pocos minutos en el torneo.

«Radio Mont Carlo» habló con un miembro del cuerpo técnico, quien aclaró que el jugador estaba frustrado consigo mismo.

Explicó: «Cherki estaba decepcionado consigo mismo por su actuación al entrar como suplente, no con el entrenador. Quiere ser decisivo y sus últimas apariciones le han dejado un regusto amargo».

Hasta ahora ha sumado solo 55 minutos en el torneo: 3 ante Senegal, 22 frente a Irak, 25 contra Noruega y 5 frente a Suecia.