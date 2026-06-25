La selección de Irán da a conocer su postura oficial sobre las celebraciones del colectivo LGBT en el partido contra Egipto

La selección de Irán ha anunciado su postura oficial sobre la crisis provocada por la coincidencia de su próximo partido contra Egipto con las actividades del «Día del Orgullo» (Pride Matchday), en defensa de los derechos de la comunidad LGBT.

El esperado encuentro entre Egipto e Irán, programado para la mañana del sábado en Seattle, sigue generando polémica.

El comité local ya fijó esa fecha para dedicar el encuentro al «Día del Orgullo» y celebrar a la comunidad LGBT.

Ambos equipos rechazan la iniciativa por considerarla contraria a sus valores religiosos y culturales.

Antes del torneo, ambos países rechazaron la iniciativa y pidieron cancelar cualquier actividad relacionada.

Un portavoz de la selección iraní declaró el jueves al diario *The New York Times*: «Irán y Egipto son dos países musulmanes unidos por profundos lazos culturales y religiosos».

Y añadió: «Las opiniones expresadas por ambas federaciones reflejan los valores y creencias comunes a los pueblos de ambos países. Nuestra postura es que no debería celebrarse ninguna celebración ni actividad promocional relacionada con este movimiento dentro del estadio ni en el contexto del partido».