El amistoso entre Argentina y Burkina Faso, previsto para mañana sábado, ha entrado en una fase de incertidumbre tras un retraso inesperado en la llegada del combinado africano a Buenos Aires.

La delegación de Burkina Faso debía llegar a la capital argentina el 30 de septiembre, pero seguía atrapada en Casablanca hasta las tres de la tarde del viernes, en medio de la incógnita sobre la hora de su despegue.

La federación burkinesa atribuyó el motivo, en un comunicado oficial, a "una cancelación repentina por parte de la compañía aérea del vuelo previsto", lo que la obligó a reorganizar el calendario de viaje. Sin embargo, fuentes coincidentes revelaron que la crisis va más allá del problema logístico.









Las verdaderas razones se concentran en dos puntos, según el diario argentino "Olé":

Primero: el rechazo al vuelo comercial. Los jugadores se niegan a viajar en un vuelo comercial largo y agotador, como le ocurrió a la selección de Benín, e insisten en asegurar un avión privado alquilado, al estilo de lo que hizo Mauritania el pasado marzo.

Segundo: la exigencia de una bonificación económica. Fuentes del continente africano revelaron que el acuerdo firmado con la empresa organizadora incluye únicamente los gastos de viaje y alojamiento, sin ninguna bonificación por disputar el partido contra el campeón del mundo, algo que los jugadores reclaman ahora como compensación adicional.

Ante esta situación, el gobierno burkinés intervino de forma directa, y la federación confirmó que la ministra de Deportes, Annick Ouattara, el presidente de la federación, Omar Souadougou, y el embajador del país en Marruecos, Mamadou Coulibaly, participan personalmente en la búsqueda de una solución.

Por su parte, la federación argentina sigue de cerca el asunto y espera la llegada de la selección de Burkina Faso, clasificada en el puesto 62 del mundo, al mediodía del sábado, para disputar el partido en su horario previsto, mientras que la delegación saldría de Casablanca la noche del viernes.







