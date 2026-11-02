Hace 43 años, en una noche que sigue grabada en la memoria de la afición del Barcelona con sangre, rabia y tarjetas rojas, el Aston Villa escribió un capítulo polémico a costa de los blaugranas.

Y hoy, la historia vuelve a reunir a los dos gigantes en la Liga de Campeones, en un enfrentamiento que trae a la memoria uno de los partidos de Supercopa más emocionantes de la historia.

El Barcelona y el Aston Villa se verán las caras mañana martes en el Camp Nou, 46 años después de la célebre "batalla de Villa Park", en un partido que carga con un rico legado histórico que va más allá de unos simples tres puntos.

La noche de sangre en Birmingham

El Mundo Deportivo relata la historia que se remonta al 26 de enero de 1983, cuando ambos equipos se enfrentaron en la vuelta de la Supercopa de Europa, que entonces se disputaba con el sistema de ida y vuelta entre el campeón de la Copa de Europa y el campeón de la Recopa.

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El Barcelona había ganado la ida en el Camp Nou por 1-0 con gol de Marcos Alonso, pese a la ausencia de su nueva estrella Diego Armando Maradona por una hepatitis, pero el partido de vuelta en Villa Park se convirtió en una auténtica batalla.

El Aston Villa, campeón de Europa en 1982 tras vencer al Bayern de Múnich con gol de Peter Withe en la final de Rotterdam, era un equipo que destacaba más por la fuerza física y la dureza que por la habilidad, y aquella noche el Barcelona pagó caro el precio.

Tras un codazo intencionado de Withe al legendario defensa del Barcelona Migueli, que el árbitro belga Alexis Ponnet ignoró, "Tarzán" siguió jugando con la camiseta manchada de sangre y una herida profunda en el labio que necesitó puntos de sutura, en una imagen que consolidó la leyenda de su entrega, después de haber disputado la final de Basilea de 1979 con la clavícula fracturada.

Y la emoción no acabó ahí: en el minuto 80 Gary Shaw marcó el gol del empate, lo que llevó el partido a la prórroga, que vivió el culmen del caos arbitral; en el minuto 100 se señaló un penalti calificado de muy generoso para los locales.

El Barcelona jugaba con diez hombres tras la expulsión de Julio Alberto, antes de que Marcos Alonso recibiera una tarjeta roja directa por protestar, y en medio del caos, Gordon Cowans (100) y Ken McNaught (105) marcaron dos goles, con los que el Aston Villa arrebató el título por 3-0.

Cruyff abre el camino

Aquel enfrentamiento no fue el primero entre ambos equipos; en los cuartos de final de la Copa de la UEFA de la temporada 1977-1978, los dos conjuntos volvieron a verse las caras, y el Barcelona, dirigido por Johan Cruyff, empató la ida en Inglaterra a 2-2 con goles de Cruyff y Zuviría, antes de sellar la clasificación en la vuelta en el Camp Nou por 2-1 con goles de Migueli y Asensi, para caer después ante el Eindhoven, que acabó proclamándose campeón.

Y hoy, después de que el Chelsea se uniera al Liverpool y al Manchester United en el palmarés de campeones ingleses, el Aston Villa, campeón de Europa olvidado entre 1979 y 1982 junto al legendario Nottingham Forest dirigido por Brian Clough, vuelve a plantarse ante el Barcelona, pero esta vez en la Liga de Campeones con su nuevo formato.