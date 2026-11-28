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Dani Olmo, estrella del Barcelona, tiene el camino despejado para ser titular en los partidos ante el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, tras recuperarse de la lesión que lo mantuvo un mes alejado de los terrenos de juego.

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Según informa el diario Sport, la suspensión de dos partidos a Fermín López sitúa a Olmo como el principal candidato a ocupar la posición de mediapunta.

La ausencia de Fermín López supone un duro golpe para el entrenador Hansi Flick, dado el gran nivel que el jugador ha mostrado en las últimas semanas, pero llega en un momento oportuno para Olmo, que acaba de superar sus problemas físicos.

De la lesión a una nueva oportunidad

La situación ha dado un vuelco en apenas un mes. Olmo se lesionó el pasado 20 de octubre, en el duelo ante el París Saint-Germain, cuando atravesaba uno de sus mejores momentos de la temporada.

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Un problema en el aductor izquierdo le obligó a abandonar el terreno de juego antes de la primera media hora de un partido que suponía su aparición número 100 con la camiseta del Barcelona, y Fermín entró en su lugar en el Parque de los Príncipes.

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Hasta ese momento, Olmo había participado en los 12 partidos oficiales que había disputado el Barcelona esta temporada, con un gol y 4 asistencias.

La lesión cortó una racha de participaciones consecutivas que había permitido a Olmo disputar 44 partidos seguidos con el conjunto catalán durante 2026, y abrió el camino para que Fermín López se asentara en la posición de mediapunta.

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Fermín López no desaprovechó la oportunidad. Con 9 goles y 7 asistencias en 17 partidos, se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del Barcelona bajo las órdenes de Flick.

Sus dos goles al Atlético de Madrid en el Metropolitano y su tanto en la remontada ante el Villarreal son ejemplos recientes del gran momento de forma que atraviesa.

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Llega la hora de Dani Olmo

Sin embargo, el duelo ante el Villarreal volvió a cambiar el panorama. Olmo reapareció en el minuto 68, al entrar en sustitución de Fermín López, que había marcado el gol del empate pocos minutos antes.

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Olmo dejó buenas sensaciones en su regreso, con varios destellos de calidad y un potente disparo que obligó a intervenir al portero Gulácsi.

Pero lo que nadie esperaba era que Fermín López fuera expulsado solo 6 minutos después, mientras estaba sentado en el banquillo, por sus protestas al cuarto árbitro, una acción que ahora le costará perderse dos partidos de Liga.

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Además, la sanción llega justo cuando Olmo ha empezado a recuperar el ritmo de competición necesario para volver a pelear por un puesto en el once titular.

Tras sus minutos ante el Villarreal, Flick le dio una nueva oportunidad el pasado miércoles, en el partido del Barcelona contra el Sabah en Bakú, donde disputó toda la segunda parte del encuentro, que terminó con victoria del conjunto catalán por 4-1.

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El técnico alemán le dio entrada al inicio del segundo tiempo en lugar de Pedri, y Olmo aprovechó la ocasión para sumar 45 minutos más.

Pese a jugar en una posición más retrasada de lo habitual, volvió a mostrar parte de su calidad técnica y participó en varias acciones ofensivas.

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Una de sus jugadas más destacadas fue un pase a Karim Adeyemi que terminó en un disparo que se estrelló en el larguero.

La ausencia de Fermín López es un golpe para Flick, pero al mismo tiempo brinda a Olmo la oportunidad de recuperar el estatus que tenía antes de su lesión.

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Durante los primeros meses de la temporada, el técnico alemán logró encontrar un sistema de rotaciones eficaz entre ambos jugadores, alternando la titularidad y aprovechando las distintas características de cada uno para mantener la frescura en la línea ofensiva.

Ahora, con la sanción de López y después de que Olmo haya sumado minutos ante el Villarreal y el Sabah, Dani Olmo se perfila como el gran favorito para ocupar la posición de mediapunta en los dos próximos partidos de Liga.

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Un mes después de verse obligado a ceder su sitio a Fermín López por la lesión, Olmo tiene ante sí la oportunidad de recuperar ese puesto.