Errar es humano, perseverar es diabólico. El desplome de laSampdoria continúa sin tregua; desde hace ya dos temporadas, el club blucerchiato languidece en los últimos puestos de la clasificación de la Serie B, y lo que deja atónitos a los aficionados blucerchiati es que la directiva cometa una serie de errores capaces de producir temporadas que parecen calcos unas de otras. Así, casi un año después, el desplazamiento a Carrara se ha convertido, para el club doriano, en sinónimo de caída al abismo.





El 25 de abril de 2025, lo que condenó a la Samp y desencadenó el drama del final de la temporada —una temporada que acabó con el descenso a la Serie C, que luego se convirtió en una fase de play-out debido a la infracción del Brescia— fue precisamente el 1-0 en el Stadio dei Marmi ante la Carrarese. El partido parece una fotocopia del de ayer: casi 11 meses después, los blucerchiati se han desmoronado de nuevo en la Toscana, frente a un equipo que llega a su cuarta temporada en la Serie B en casi 120 años de historia.





La presencia de Attilio Lombardo en el banquillo no ha bastado para dar un impulso a un ambiente deprimido e incapaz de mantener la más mínima continuidad. Las cifras, implacables, hablan de una única victoria esta temporada, la de Módena, que es también la única de todo el año natural para la Sampdoria. Para encontrar otra victoria fuera de Marassi hay que remontarse nada menos que a octubre de 2024. El golpe en el estómago para los aficionados blucerchiati es la racha negativa desencadenada por el Mantova-Sampdoria 2-1. Tras la victoria ante el Padova en San Valentín, han llegado 4 derrotas y 2 empates. En total son 2 puntos de los 18 posibles, un promedio de descenso directo sin pasar por la casilla de salida, sobre todo teniendo en cuenta que los demás rivales sí que están avanzando. Basta pensar que el Pescara, colista en todos los aspectos durante toda la temporada 2025/2026, ha sumado 11 puntos de los 15 posibles en los últimos 5 partidos.





En medio también hubo una destitución, la de lapareja Foti-Gregucci, que se mostró claramente incapaz de dirigir a la Samp, y la decisión de confiar el banquillo «ad interim» a Lombardo. La leyenda de la Samp se lleva el agradecimiento del público por el valor demostrado al hacerse cargo en este momento de un lío de este calibre. «Se necesitaban valor y carácter, algo de lo que la Sampdoria carece desde agosto de 2024; la esperanza es que Popeye pueda aportar un poco del suyo». Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo permanecerá Lombardo al mando: la directiva nunca ha declarado claramente si la elección de Popeye sería definitiva.





En el comunicado emitido para destituir al dúo anterior, se podía leer: «El equipo, a la espera de encontrar una solución definitiva, ha sido confiado temporalmente al colaborador técnico Attilio Lombardo». Desde entonces, no se ha difundido ninguna otra información concreta: un error de comunicación más de una serie interminable, capaz de proporcionar nuevas excusas a un grupo ya bastante eximido de responsabilidad y a un entorno ya anestesiado, aturdido y casi incapaz de sentir nada cuando se habla de la Samp. La sensación es que difícilmente se llevará a cabo un nuevo cambio tras el parón, teniendo en cuenta el poco tiempo disponible, aunque, como se ha dicho, aún no hay una postura oficial al respecto.





Las responsabilidades de la actual propiedad son evidentes. Basta pensar que el tándem Manfredi-Tey ha sido capaz, en tres años de gestión, de hacer vivir las dos peores temporadas en ochenta años de historia a un club históricamente abonado a los escenarios más importantes del fútbol italiano (la Sampdoria ocupa el décimo puesto en la clasificación «de todos los tiempos» de la máxima categoría y cuenta con 66 temporadas disputadas en la Serie A de un total de 80 en su historia). Una «hazaña» ya lograda en junio de 2025 y con el riesgo concreto de repetirse en mayo de 2026. Sin embargo, los aficionados blucerchiati subrayan lo sencillo que es, en realidad, el fútbol: una serie de errores produce una serie de temporadas, y la sensación que se tiene en el sur es la de estar viendo una película (de terror) ya vista. Cuando se enciendan las luces, sin embargo, el cuerpo en el suelo será el de la U.C. Sampdoria. Hay que intervenir de inmediato, y no es seguro que eso baste para salvarla.







