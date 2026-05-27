La salida del Ajax se acerca tras la llegada del nuevo entrenador: un club belga de primera división está interesado

Óscar García, actual técnico interino del Ajax, interesa al RSC Anderlecht, según reveló el miércoles el experto en fichajes Sacha Tavolieri. Dado que su continuidad en Ámsterdam no está garantizada, el club belga lo ha incluido en su lista de candidatos.

Sin embargo, no es el único candidato para suceder a Jérémy Taravel en Bruselas, pues el club belga baraja varias opciones.

Este miércoles se confirmó que no seguirá en el primer equipo del Ajax, pues el club holandés fichará a Míchel, actual técnico del Girona. ESPN indica que aún no se sabe si García podría regresar al Jong Ajax.

De aceptarlo, no sería su primera experiencia en Bélgica, pues ya dirigió al Leuven en la temporada 2023/24.

García llegó en marzo tras la destitución de John Heitinga y la breve etapa de Fred Grim.

Su objetivo era clasificar al equipo para la Champions, aunque al final logró el pase a la Conference League vía playoff.



