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La salida de Luca Reggiani en invierno es cada vez más probable y el BVB ya pide una cifra concreta por su traspaso.

A juzgar por la cantidad de noticias sobre Luca Reggiani, podría parecer que el italiano tiene un papel protagonista en el BVB. Pero ocurre justo lo contrario, al menos en el plano deportivo.

Pero vayamos por partes: Reggiani llegó al BVB en 2024 procedente de las categorías inferiores del US Sassuolo y en marzo de este año renovó su contrato en Dortmund hasta 2029. El jugador de 18 años fue una especie de revelación de la segunda vuelta en el equipo de Niko Kovac, jugó con regularidad y marcó su primer gol en la Bundesliga. En julio surgieron rumores de que el talentoso defensa central contemplaba regresar a su Italia natal y de que el BVB no veía con malos ojos dejarlo marchar . Pero Reggiani se quedó.

El problema es que no siguió progresando y, en consecuencia, jugó poco a las órdenes de Kovac. ¿O se ha estancado su desarrollo porque apenas tiene oportunidades con el primer equipo? En octubre se informó de que Reggiani quería marcharse . Según Sky, desde el entorno del jugador se le había comunicado al BVB que quería probar suerte en otro club donde tuviera más posibilidades de jugar. Poco después, Kicker informó de que el BVB tampoco creía que Reggiani pudiera dar el gran salto y estaba interesado en traspasar al italiano el próximo invierno.

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Y la posibilidad de una salida próxima cobra cada vez más fuerza, según informa también Ruhr Nachrichten. De acuerdo con este medio, el BVB querría ingresar diez millones de euros por Reggiani. Recientemente, desde Italia se informó de que el AC Milan estaba interesado en el defensa, que mide 1,94 metros.

Próximos partidos BMG Bundesliga 09:30 BVB

Esta temporada suma por ahora 50 minutos con el primer equipo. En lugar de jugar en la Bundesliga, la Champions League o la Copa de Alemania, Reggiani participa más en la Youth League, en la Regionalliga con el equipo sub-23 y en la Premier League International Cup. Ha caído muchos puestos en la jerarquía de defensas centrales del club.