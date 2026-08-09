El caso del astro del Barcelona Marc Casadó encabeza los intereses del Al-Ahli saudí durante los últimos días, después de que el club se mostrara más abierto a moverse para cerrar el fichaje, en coincidencia con el cambio en las circunstancias que rodean el futuro del jugador dentro de la entidad catalana.

Casadó no figuraba entre las opciones del Al-Ahli durante la etapa del anterior director técnico Matías Jaissle, pero con la salida de este último la postura del club cambió por completo.

Según el periodista saudí Khaled Al-Zahrani: "El agente del jugador español Marc Casadó es el portugués Jorge Mendes. El jugador no fue nunca una opción para el Al-Ahli mientras estuvo Matías Jaissle; el director deportivo (del Al-Ahli) Roy Pedro lo ofreció al nuevo entrenador y comenzó el contacto".

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Las probabilidades de una salida de Casadó del Barcelona se reforzaron tras su exclusión de la lista del equipo en su último viaje a Italia, junto a Roony Bardghji, una decisión que Hansi Flick aclaró haber tomado en consulta con la dirección del club.

Flick dijo que determinar el futuro de Casadó y Bardghji no fue fácil, subrayando que discutió la situación de los jugadores con ellos al final de la temporada y durante el periodo actual, y señaló que las decisiones relativas a su futuro conciernen al club y al cuerpo técnico en conjunto.

Esto se produce en medio del interés saudí por el jugador, ya que el Al-Hilal había entrado antes en la operación, antes de que el Al-Ahli se moviera para preguntar por la posibilidad de contratarlo, según lo que mencionó el periodista Sacha Tavolieri con anterioridad.

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