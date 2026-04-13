«La sala de vídeo es ciega»... Sorpresa por no pitar el penalti de Mbappé ante el Girona

El Real Madrid empató 1-1 con el Girona el viernes en el Bernabéu. La polémica arbitral eclipsó el juego: el equipo blanco protestó una posible pena máxima en los últimos minutos.

En el 88, Mbappé cayó en el área tras chocar con Vítor Reis; el francés recibió un golpe en la cara y pidió penalti, pero el árbitro Javier Alberola Rojas dejó seguir el juego.

Leer también: Vídeo: Nuevo escándalo racista... ¡El presidente de un club español persigue a sus jugadores musulmanes con carne de cerdo!



Las repeticiones mostraron un claro impacto en su rostro mientras intentaba rematar.

Mbappé sangró por la nariz y recibió atención médica.

En el entorno madridista se critica tanto la decisión arbitral como la forma en que se mostró la jugada durante la retransmisión, pues las imágenes iniciales no mostraban con claridad la hemorragia. lo que muchos creen que podría haber modificado la valoración de la entrada y llevado a revisar la jugada con la tecnología de vídeo.

Leer también: Una medida «inusual»: Flick anuncia la convocatoria del Barcelona para el partido en Madrid.



En este contexto, el periodista Juanfe Sanz afirmó en «El Chiringuito» que la jugada será revisada por la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) y explicó: «Se decidió incluir este caso en el informe del martes. La CTA se reunirá el lunes y aún no hay consenso».

Sanz añadió, sobre el posible fallo: «Aunque no es una certeza al 100 %, tengo la sensación de que dirán que es penalti y que el VAR no debe intervenir».

También señaló que la sala de vídeo tuvo problemas durante el partido: los árbitros del VAR no contaron con todas las tomas disponibles y «solo una cámara mostró pruebas claras de la hemorragia», lo que, según él, dejó a la sala de vídeo «en cierto modo ciega» ante un detalle que podría haber aumentado la sospecha y requerido una revisión más exhaustiva.

Lea también: Confusión en Madrid... Arbeloa «oculta» su decisión antes del partido en Múnich



Sanz añadió que una mejor comunicación desde el campo podría haber sido decisiva: si el árbitro principal hubiera informado a la sala de vídeo de la hemorragia y de la asistencia médica, la revisión se habría centrado en esa jugada y se habrían revisado más ángulos.