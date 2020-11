La rueda de prensa de Ronald Koeman previa al Barcelona vs. Dinamo de la Champions League

El entrenador y el centrocampista del Barcelona comparecen antes de recibir mañana al Dinamo de Kíev.

Ronald Koeman y Pedri González comparecieron en rueda de prensa al punto de las doce y media del mediodía, hora barcelonesa. Fue la rueda de prensa previa a la visita del Dínamo de Kíev prevista para mañana miércoles en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la .

El entrenador del , Ronald Koeman, atendió a los medios para repasar diferentes cuestiones.

Objetivos ante el Dinamo

"Son siempre los mismos, jugar bien, crear oportunidades y sobre todo en la Champions League en casa, ganar; vamos bien porque tenemos seis puntos y tenemos que seguir".

Posible suspensión

"No lo sé, hemos hablado y sabemos que el Dinamo tiene sus problemas por temas de Covid, han hecho un test y hay que esperar a la tarde por los resultados, no conozco los reglamentos de la UEFA, sólo podemos preparar el partido y ojalá juguemos".

Influencia en la competición

"Es la situación que nos toca vivir, el Covid tiene mucha influencia en el día a día y en el trabajo, se trata de intentar no tener casos pero no es fácil, si te toca tener gente con Covid hay que seguir las normas, en el caso del Dinamo son más jugadores y eso influye en su calidad pero la semana pasada el Shakhtar también llegó con bajas y ganaron contra el , no creo que el equipo baje mucho, les respetamos porque es un contrario ante el que queremos estar bien".

Ter Stegen

"Marc está entrenando con el grupo desde hace casi una semana, le vemos bien, ha estado un tiempo fuera pero está trabajando bien, mañana tendremos nuestro último entrenamiento, conoceremos la lista de convocados entonces, de momento hay que esperar".

Margen de mejora

"Es así, hace falta tiempo pero me llegan comentarios de que la gente está contenta, no tanto por los 2 puntos de 12 porque eso es tema de marcar goles, somos el equipo que ha generado más ocasiones, generamos una media de cinco y marcamos sólo uno, no estamos contentos y trabajamos para mejorar, creo que la imagen que estamos demostrando, usando gente joven, es algo positivo a pesar de saber que tenemos que ganar más en ".

Fichar un delantero en enero

"Todo el mundo sabe mi posición en este sentido, he dicho varias veces que nos falta un delantero pero depende de cómo esté el club económicamente, hay que esperar y no quiero forzar, vine sabiendo la situación económica del club, si no es posible trabajaremos con lo que tenemos".

Rendimiento de los jóvenes

"Tenemos gente joven y con calidad, todo depende de su rendimiento aunque como entrenador tengo que protegerles, Pedri lo hizo bien ante Real Madrid y pero no puede jugarlo todo, hay que protegerle porque hay mucho físico y hay que tenerlo en cuenta, hay gente joven como para cambiar las cosas, si juegan es porque se lo merecen".

Recuerdo del dream team ante el Dinamo

"No sé si fue el mejor partido que hicimos pero sí uno de los mejores, eran un equipo fuerte y cada vez que hablamos con Pep Guardiola hablamos de ese partido, para los dos fue uno de los mejores partidos que hicimos, ojalá mañana demos un nivel parecido".

Setién sobre Messi

"Cualquier persona puede opinar y yo lo respeto, para mí Leo es un jugador muy bueno, el mejor del mundo, le veo todos los días, veo su ambición y su carácter ganador, eso habla por si mismo, no es un jugador que me genere ninguna dificultad, cada entrenador tiene un carácter diferente, hablo con él cada semana sobre cosas del campo y del vestuario porque es el capitán, no estoy de acuerdo con Setién pero cada uno puede tener su opinión, si opina así es que para él es así pero yo no lo veo igual".

Matheus Fernandes

"Estamos trabajando con él y creo que tiene que mejorar algunos aspectos para jugar de seis, hay bastantes jugadores para ocupar este sitio y trabajamos para que aprenda lo que esperamos del mediocentro, tiene por delante a De Jong, Busquets y Pjanic, debe trabajar a diario y es complicado por estas circunstancias".

Antes que el holandés había comparecido Pedri González. El canario es una de las sensaciones en el tramo inicial de la temporada.

Dinamo

"Tenemos que afrontar el partido como uno más y mejorar de cara a puerta para poder sacar los tres puntos".

Cómo asimila su situación

"Desde el primer día lo viví con normalidad, intento ser yo mismo para seguir trabajando y seguir creciendo con los mejores, creo que lo llevo bien, con normalidad, lo que me inculcó mi familia".

🔜 #BarçaDynamo

En marcha la rueda de prensa de @Pedri: "Tengo que seguir trabajando para continuar creciendo"



📺 EN DIRECTO

▶ https://t.co/nY8qvG0K74 pic.twitter.com/hWOm9exbUa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2020

Futuro de Messi

"Messi nos ayuda de muchas formas, los consejos que da... tenemos que disfrutarlo y luego ya hará lo que tenga que hacer, no tenemos que meternos en eso, es su decisión".

Posición ideal

"Puedo jugar en varias posiciones para ayudar al equipo pero donde me encuentro más a gusto y donde creo que genero más peligro es de mediapunta".

Consejos de los veteranos

"Todos me dan consejos, ellos lo vivieron y saben lo que es, hay que tocar de pies en el suelo, seguir trabajando y seguir mejorando".

🗣 @Pedri y los consejos que recibe en el día a día



📺 EN DIRECTO

▶ https://t.co/nY8qvG0K74 pic.twitter.com/CJeL9p0jRG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2020

Expectativas

"Llegaba de , en Segunda, tenía la intención de quedarme con trabajo y esfuerzo, no sabía que iba a tener tantos minutos y estoy muy contento por ello".

Madurez

"Intento trabajar lo físico, cuando estoy en la banda es importante ayudar al lateral, lo tuve desde siempre y hay que aprovecharlo".

¿Qué sintió @Pedri el día de su primer gol con la camiseta del Barça?



📺 EN DIRECTO

▶ https://t.co/nY8qvG0K74 pic.twitter.com/dH38aSjpHd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2020

Charlas con Messi

"Charlamos lo mismo que los demás, no tenemos una conversación antinatural, es lo más normal hablar con los compañeros y gastarse bromas".

Debut en la Champions League

"Cuando un niño cumple un sueño se siente muy feliz aunque no se lo crea, esa fue mi sensación y todavía lo pienso, me encantó ese día".