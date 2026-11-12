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La UEFA ha sancionado a la Roma tras los incidentes violentos protagonizados por sus aficionados durante un reciente desplazamiento a Inglaterra para disputar un partido europeo. El organismo rector le ha impuesto una multa y una prohibición de viajar para sus aficionados que queda en suspenso, en medio de la creciente preocupación por los próximos compromisos europeos del club.

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Multas y sanciones en suspenso

El órgano disciplinario de la UEFA ha multado a la Roma con 20.000 € después de que sus aficionados se enfrentaran a la policía tras el partido de Champions League que disputó a domicilio contra el Manchester United el 3 de noviembre. El Manchester United remontó una desventaja de dos goles para imponerse por 3-2, pero los disturbios posteriores al encuentro dieron lugar a sanciones de la UEFA contra el club italiano.

Además de la multa inmediata, el organismo rector del fútbol europeo ha impuesto otra sanción que podría afectar gravemente a los aficionados que acompañan al equipo en sus desplazamientos. La UEFA ha ordenado una reducción parcial del cupo de entradas para los visitantes, que pasaría del 5 % al 2,5 %. Por ahora, esta medida queda en suspenso durante un periodo de prueba de dos años y solo se aplicará si se producen incidentes similares.

El partido contra el PSG, declarado de alto riesgo

Mientras la sanción suspendida de la UEFA sigue pendiente, ya surgen problemas logísticos inmediatos para el próximo compromiso europeo de la Roma. Las autoridades francesas han declarado oficialmente de alto riesgo el partido de Champions League contra el Paris Saint-Germain, previsto para el 25 de noviembre. Los expertos en seguridad temen que se produzcan incidentes en torno al encuentro en el Parque de los Príncipes.

La tensión aumenta por las complejas relaciones entre distintos grupos ultras europeos. Los aficionados más activos del PSG mantienen una estrecha alianza de hermanamiento con los del Napoli, históricos rivales de la afición de la Roma.

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Antecedentes de incidentes en Francia

Las autoridades francesas se muestran especialmente cautelosas por lo ocurrido en la última visita de la Roma al país. Durante un partido de la Europa League contra el Niza, 13 aficionados de la Roma fueron detenidos tras protagonizar altercados violentos.

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Como medida preliminar, ya se ha reducido considerablemente el cupo de entradas para los aficionados de la Roma que viajen al partido, de las 2.376 previstas inicialmente a solo 1.500. Sin embargo, según La Gazzetta dello Sport, si los riesgos de seguridad aumentan en las próximas semanas, las autoridades francesas podrían ir aún más lejos y ordenar el cierre de toda la grada visitante del Parque de los Príncipes.

A la Roma le quedan cuatro partidos cruciales

La Roma ha sumado hasta ahora cuatro puntos en cuatro partidos de Champions League, lo que la sitúa en el 20.º puesto de la clasificación de la fase de liga. El equipo italiano comenzó con un empate 1-1 contra el Fenerbahce antes de perder 4-3 ante el Real Madrid. Después logró su primera victoria con un contundente 4-0 frente al Slovan Bratislava, pero volvió a caer derrotado, esta vez por 3-2 contra el Manchester United.

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A la Roma aún le quedan cuatro partidos de Champions League en la fase de liga. Se enfrentará al Paris Saint-Germain el 25 de noviembre y después al Sporting CP el 8 de diciembre. Reanudará su campaña en enero con un encuentro contra el AEK Athens el 19 de enero, seguido de otro frente al Lille el 27 de enero.