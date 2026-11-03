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La Roma no podrá contar con Pierluigi Gollini para el duelo de Champions League de esta noche contra el Manchester United en Old Trafford, después de que el portero no superara una prueba física de última hora por una lesión de espalda. Con el titular Mile Svilar ya de baja, Gian Piero Gasperini tendrá que dar su primera oportunidad de la temporada al tercer portero ante un Manchester United sometido a una enorme presión.

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Gollini no supera una prueba física de última hora antes del duelo contra el Manchester United

La Roma ha sufrido un duro revés antes de su partido de Champions League contra el Manchester United, ya que Gollini no se ha recuperado de un problema de espalda sufrido en el último entrenamiento. Según Football Italia, el portero se sometió a una prueba física de última hora en el hotel del equipo en Manchester, pero no la superó.

Sky Sport Italia y Corriere dello Sport confirman que el italiano no jugará en Old Trafford, donde el partido comenzará a las 20:00 GMT (21:00 CEST). Gollini solo estaba sustituyendo a Svilar, que lleva más de un mes de baja.

Vasquez, favorito para debutar esta temporada en la portería de la Roma

Gasperini debe elegir ahora entre dos opciones para ocupar el puesto de tercer portero. El elegido disputará esta noche su primer partido de la temporada. El exportero del Milan Devis Vasquez es el favorito, aunque inicialmente no estaba inscrito en la lista de la Roma para la Champions League y solo fue añadido tras la lesión de Svilar.

El colombiano llega con poco rodaje: la temporada pasada solo disputó un partido oficial, con el Besiktas ante el Karagumruk el 27 de abril. La otra opción es Giorgio De Marzi, de 19 años, que representa a Estados Unidos en la categoría sub-20 y afrontaría una auténtica prueba de fuego.

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Balerdi y Mora apuntan a una alineación ofensiva de la Roma

Pese a los problemas en la portería, cada vez más informaciones apuntan a que Leonardo Balerdi y Rodrigo Mora entrarán en el once inicial, con Gasperini decidido a apostar por un planteamiento muy ofensivo. La Roma quiere aprovechar la crisis del United, mientras que los hombres de Michael Carrick ansían poner fin a un par de meses nefastos.

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Se espera que los visitantes formen con un 3-4-2-1, con Vasquez en la portería por detrás de Balerdi, Evan Ndicka y Mario Hermoso. Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon y Wesley formarían la línea de cuatro en el centro del campo, con Matias Soulé y Mora por detrás de Donyell Malen.

¿Qué les espera a la Roma y al Manchester United?

Ambos clubes se juegan mucho en la fase liga, con el United estancado en los puestos de play-off.

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Una victoria del equipo de Carrick esta noche le permitiría adelantar a la Roma, mientras que Gasperini espera poder volver a contar pronto con Gollini y Svilar.