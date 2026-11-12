La Roma insiste en el fichaje de la estrella del Real Madrid y renuncia a la operación por el jugador del Barcelona

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La Roma insiste en cerrar un fichaje destacado procedente del Real Madrid en el próximo mercado invernal, al tiempo que ha dado marcha atrás en la operación para incorporar a un jugador del Barcelona.

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Durante el último periodo, numerosos informes han asegurado que la Roma está interesada en incorporar a Alejandro Baldé, del Barcelona, durante el próximo mercado invernal.

Sin embargo, pese a que Baldé tiene las puertas abiertas para marcharse, la Roma podría no ser su siguiente destino.

El periodista italiano Matteo Moretto, especializado en fichajes, analizó la situación del jugador del Barcelona en el programa «La Pizarra de Quintana» enRadio Marca, señalando que Baldé no está teniendo los minutos de juego que esperaba y ha empezado a plantearse una salida durante el próximo mercado de invierno.

Y dijo: «Baldé podría salir del Barcelona en enero, está más abierto a marcharse. Es evidente que no se va a asegurar un puesto titular en el equipo; no está teniendo minutos de juego ni un papel de liderazgo. El jugador se lo está pensando en serio».

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El periodista también desveló la realidad de los informes que vinculaban al jugador con la Roma, afirmando: «El nombre de Baldé se ha vinculado a un club italiano, la Roma, y lo sé bien... pero la Roma tiene otras prioridades».

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Y aseguró que «la prioridad de la Roma es fichar delanteros, no defensas», por lo que el club italiano tiene otros objetivos en el mercado de fichajes distintos a Baldé.

Endrick, entre las prioridades de la Roma

Endrick, estrella del Real Madrid, es uno de los objetivos que están sobre la mesa de la Roma, y el delantero brasileño también podría marcharse en enero. Moretto cree que su salida es cada vez más probable.

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Y dijo: «Creo que Endrick no tiene del todo decidido si quedarse o marcharse, pero a mí me parece que lo más probable es que salga».

Esta situación contrasta con la postura del portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

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El periodista explicó: «A pesar de que Mourinho siempre subraya su importancia y la necesidad de que se quede, la cosa depende en gran medida de lo que quiera el Real Madrid, pero en este caso depende más de lo que quiera Endrick».

Y añadió: «Para mí, basándome en una mezcla de información y de sensación, se marchará».

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En cuanto a los posibles destinos, Moretto señaló al club italiano como el principal candidato: «La Roma es la mejor situada, pero el Inter también lo quiere, y también otros equipos de la Premier League».

Además, el periodista puso de relieve el papel que podría jugar Carlo Ancelotti en la decisión del jugador brasileño.

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Y dijo: «Ancelotti le aconsejará», antes de desvelar información sobre la postura del entrenador del Real Madrid: «Lo que puedo confirmar al 100% es que, cuando Mourinho declaró que Endrick seguramente se quedaría, descubrí que no iba a ser así».

Según informes anteriores, el delantero brasileño cuenta con el interés de varios clubes europeos, principalmente la Roma y el Sporting de Lisboa, con la cercanía del mercado de fichajes invernal, después de que se le haya hecho difícil continuar la temporada al ritmo actual, con su participación en apenas 140 minutos a lo largo de 7 partidos, uno de los cuales comenzó como titular ante el Sevilla.