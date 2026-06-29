Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Manu Kone RomaGetty

Traducido por

La Roma debe generar plusvalías antes del 30 de junio; según las casas de apuestas, Ndicka y Kone son los más cercanos a ser traspasados

Fichajes
Roma

La Roma necesita obtener unos 50 millones en plusvalíasantes del 30 de junio para cumplir con los límites de la UEFA. Son días agitados: el nuevo director deportivo, D’Amico, busca compradores para equilibrar el presupuesto sin debilitar al equipo. Más allá de secundarios como Romano y Baldanzi, la Roma necesita una venta importante: para Better, el favorito es Evan Ndicka (2,25), seguido de Manu Konè (2,30 en William Hill)


Ambos están en el Mundial: el defensa aún no ha jugado, mientras que el centrocampista francés convenció en su debut ante Irak. Menos probable es la salida de Svilar y Wesley, considerados indispensables por Gasperini, con una cuota de 3,50.

Anuncios