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La Roma ha identificado a Callum Hudson-Odoi, extremo del Nottingham Forest, como objetivo para enero por 10 millones de libras mientras busca un atacante para la banda izquierda. El club de la Serie A ve al jugador de 26 años, sin protagonismo en su equipo, como una alternativa a Jamie Gittens, del Chelsea, después de que sus minutos se redujeran drásticamente en el City Ground.

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El gigante italiano prepara una operación invernal

Según TEAMtalk, la Roma ha incluido a Hudson-Odoi en su lista de objetivos para el mercado de invierno, mientras su entrenador, Gian Piero Gasperini, busca reforzar el ataque. Aunque todavía no ha habido contactos formales entre los dos clubes, las fuentes creen que una oferta de 10 millones de libras podría resultar atractiva para el Forest. Esa cantidad permitiría al equipo de la Premier League más que duplicar los menos de 5 millones de libras que pagó al Chelsea en septiembre de 2023 .

Su papel secundario despierta interés en el mercado

Hudson-Odoi llegó a la zona del Trent tras disputar 156 partidos con el primer equipo del Chelsea y, al principio, demostró ser un buen fichaje para el club, con un buen número de goles y asistencias en campañas anteriores. Sus actuaciones constantes incluso le valieron un nuevo contrato de larga duración en agosto de 2025, que lo vincula al equipo de las Midlands Orientales hasta el verano de 2028.

Sin embargo, su posición en la plantilla ha cambiado de forma drástica esta temporada bajo las órdenes del entrenador Oliver Glasner. El extremo inglés solo ha disputado cinco partidos como suplente en todas las competiciones, con un total de apenas 45 minutos en la Premier League. Ese papel reducido ha despertado el interés de varios equipos de Inglaterra y de la Europa continental de cara al mercado de invierno.

El fichaje de Malen sirve de modelo para la estrategia de refuerzos

En Roma, los responsables de los fichajes quieren repetir el éxito de la operación por Donyell Malen, que llegó cedido desde el Aston Villa en enero de 2026 antes de fichar de forma definitiva tras una serie de buenas actuaciones. El medio señala que, aunque Gittens, del Chelsea, sigue siendo la prioridad de la Roma para la banda izquierda, Hudson-Odoi se considera una alternativa realista para el sistema de Gasperini.

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Las fuentes del medio creen que una cesión a mitad de temporada con una opción de compra para el verano sería una fórmula viable para todas las partes. El Forest, ampliamente considerado un negociador hábil, podría incluso preferir una salida temporal que mantenga una valoración futura más alta antes que autorizar un traspaso definitivo en enero.

El equipo de la Premier League tiene margen para negociar

Por ahora, Hudson-Odoi sigue siendo una opción para ampliar la plantilla de Glasner en el City Ground. Los dos años y medio que aún le quedan de contrato dan al Forest una posición sólida en las negociaciones. Que la Roma convierta su interés en una oferta oficial dependerá tanto de la disposición del Nottingham Forest a negociar como de la voluntad del jugador de marcharse a Italia a mitad de temporada. El interés de otros equipos ingleses y del continente también podría influir en las conversaciones de enero.