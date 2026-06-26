En las últimas horas se han producido acontecimientos emocionantes en la concentración de Uruguay, antes de afrontar el decisivo partido contra España en el Mundial.

La Celeste se medirá a España en la madrugada del sábado, en la última jornada del grupo del Mundial 2026.

A pocas horas del encuentro, el diario francés L'Équipe ha revelado una grave crisis en la concentración tras una revuelta de los capitanes Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte contra el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Los capitanes se reunieron con el técnico para cuestionar su método de entrenamiento, al considerarlo agotador y propenso a lesiones.

Además, solicitaron jugar con una defensa baja ante España y priorizar el contraataque, estrategia que creen más conveniente para este encuentro.

Curiosamente, Arabia Saudí usó esa misma táctica ante el campeón de Europa y perdió 4-0, mientras que contra Uruguay, tras dominar la primera parte, terminó 1-1.

La reunión duró 48 minutos y enfureció a Bielsa, quien acusó a algunos jugadores de buscar su cese.

La Celeste debe ganar para asegurar su pase a dieciseisavos sin depender de otros resultados.

Uruguay es segunda del Grupo H, igualada con Cabo Verde, a dos puntos de España y uno por encima de Arabia Saudí.