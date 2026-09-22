Zinedine Zidane no esperó mucho para dejar su huella en la selección francesa, pues con su primera sesión de entrenamiento como director técnico de los Bleus comenzaron a asomar los rasgos de una nueva etapa, después de que el nuevo entrenador introdujera varios cambios en la rutina a la que los jugadores estaban acostumbrados durante la era de Didier Deschamps.

El lunes arrancó un nuevo capítulo en la historia de la selección francesa, luego de que Zidane dirigiera su primer entrenamiento de cara a los cuatro próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, con gran interés en torno a su primera aparición al frente del cuerpo técnico.

Según lo que publicó el diario francés "Foot Mercato", el ambiente dentro de la concentración de la selección fue positivo, mientras que la primera sesión de entrenamiento recibió elogios de varios jugadores.

Dayot Upamecano dijo tras el entrenamiento: "Lo disfrutamos mucho. Nuestro enfoque estuvo en la adaptación y en dar la bienvenida a los nuevos jugadores. Tuvimos una sesión de entrenamiento excelente, y estoy muy contento".

Y el defensa de la selección francesa añadió, hablando sobre Zidane: "Todos éramos admiradores suyos desde pequeños, y es un placer para mí aprender de él. Es difícil imitar el control del balón de Zidane".

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Cambios desde el primer día

Zidane no se conformó con cambiar el método de trabajo dentro del terreno de juego, sino que empezó desde las primeras horas a reordenar algunos detalles que formaban parte de la rutina de la selección durante los últimos años.

El nuevo entrenador suprimió el conocido recibimiento a los jugadores a su llegada a la concentración de Clairefontaine, y también se produjo un cambio en la manera de gestionar las lesiones de los jugadores, ya que los lesionados dejaron de estar obligados a acudir al centro de Clairefontaine para someterse a la evaluación del cuerpo médico de la selección.

Y según lo indicado por el canal "RMC Sport", la comunicación pasó a realizarse de forma directa entre el cuerpo médico de la selección y los clubes a los que pertenecen los jugadores.

Un nuevo terreno y una presencia diferente

Entre los otros cambios más destacados figura el uso del terreno del campo Michel Platini en Clairefontaine, un terreno que no gozaba de un uso frecuente durante la era de Deschamps.

Pero lo más llamativo fue la presencia del propio Zidane dentro de los entrenamientos, pues los periodistas observaron su participación directa en la preparación de la sesión, hasta el punto de que él mismo se encargó de colocar los conos y las marcas de los ejercicios.

Asimismo, Zidane participó él mismo en algunos entrenamientos, explicó a los jugadores sus detalles y les ofreció indicaciones técnicas directas, en una imagen que reflejó su deseo de estar cerca de sus jugadores desde el primer día.

Esta presencia recuerda a lo que hacía Zidane durante su experiencia con el Real Madrid, cuando a veces participaba en los partidos de entrenamiento al final de las sesiones.

De este modo, parece que Zidane no esperó mucho para imponer su huella en la selección francesa, ya que el cambio comenzó por los pequeños detalles, antes de que los rasgos de su proyecto técnico se hagan más evidentes con la disputa de los partidos oficiales.

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