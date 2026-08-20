La revolución de Mourinho en Madrid: Silva y Güler ponen fin a la era del doble pivote sólido

El regreso del entrenador portugués José Mourinho al Real Madrid ya no es solo un cambio de personalidad, sino una transformación táctica radical cuyos rasgos empezaron a asomar antes del pitido inicial oficial de la nueva temporada.

Y con el equipo entrando en la cuenta atrás para sus primeros partidos en LaLiga, la pretemporada y los numerosos ensayos que en ella se vieron han revelado un planteamiento nuevo y completamente distinto del técnico portugués, un enfoque que el analista Aritz Gabilondo describió en el programa El Larguero, de la Cadena SER, como "el verdadero cambio futbolístico" de Mourinho.

Gabilondo explicó, en sus declaraciones al programa Sanedrín con Álvaro Benito, que el nuevo Mourinho ha renunciado a sus viejas ideas, caracterizadas por el doble pivote rígido y potente físicamente, y dijo: "En la etapa anterior, habría sido imposible ver a Bernardo Silva jugar como segundo pivote junto a Tchouaméni; es un jugador que mide menos de 1,70 metros y es liviano físicamente. Eso era imposible en la dura etapa de Mourinho".

Y añadió que esta transformación no es un caso aislado, sino toda una filosofía que el entrenador aplica desde sus últimos años en el Benfica, donde se apoyó en un creador de juego cercano al pivote defensivo.

El analista señaló que lo mismo se aplica al turco Arda Güler, que ahora juega en una posición algo más retrasada por detrás de Jude Bellingham para dar apoyo al mediocentro, un rol que el viejo Mourinho habría considerado un riesgo no calculado.

Gabilondo considera que la participación de Bernardo Silva como titular en el primer partido del Real ante el Espanyol el próximo sábado es algo dado por hecho, y será la primera prueba oficial de este nuevo modelo.

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El Real Madrid entra en la temporada con un partido de retraso tras el aplazamiento de su encuentro de la primera jornada, ya que inicia su andadura desde la segunda jornada con tres puntos de desventaja respecto a sus rivales, en un nuevo desafío para Mourinho, que quiere demostrar que su cambio no fue solo de personalidad, sino en el propio fútbol.