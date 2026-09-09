En un movimiento impactante que pone fin a décadas de filosofía catalana, el Barcelona le dio la espalda a su academia más famosa del mundo, "La Masía", y apostó con todo su peso por la Premier League inglesa, en una apuesta final para romper una sequía que dura 11 años sin ganar la Liga de Campeones de Europa desde 2015.

Éxodo masivo desde La Masía

Este verano fue testigo de una salida sin precedentes de exalumnos de La Masía del club, en un cambio deliberado adoptado por el director deportivo Deco, ya que Jofre Torrents, Toni Fernández, Álvaro Cortés, Gil Fernández y Tommy Marqués se marcharon de forma definitiva a otros clubes, aunque el Barcelona se aseguró de incluir cláusulas de recompra y comisiones por reventa.

Fichajes ingleses para salvar el sueño europeo

El club catalán sufre en el plano europeo desde hace más de una década y no ha podido añadir ningún título nuevo a sus cinco Ligas de Campeones, por lo que cambió por completo su estrategia, según la visión del británico "The Sun".

Tras el éxito de la experiencia de Marcus Rashford la temporada pasada como cedido, en la que marcó 14 goles y dio 11 asistencias en todas las competiciones, pese a la eliminación en cuartos de final ante el Atlético de Madrid, el Barcelona decidió ir más allá este verano.

El club cerró tres fichajes sonados de la Premier League: Anthony Gordon, exestrella del Newcastle, por 69 millones de libras esterlinas; Rodri, del Manchester City, ganador del Balón de Oro y mejor jugador del Mundial con España; y Gabriel Jesus, procedente del Arsenal.

Gordon y Rodri en concreto fueron contratados como jugadores titulares del equipo catalán.

Gordon: ¿el nuevo Messi?

El exextremo del Newcastle firmó un arranque de ensueño en la nueva temporada, ya que dio 5 asistencias en sus primeros 4 partidos en LaLiga, una cifra que ningún jugador había logrado desde el propio Lionel Messi, uno de los egresados de La Masía.

Y tras la victoria sobre el Athletic de Bilbao por 2-0 hace dos semanas, la afición del Camp Nou coreó su nombre, convirtiéndose ya en el nuevo ídolo de la grada.

Existe una gran confianza dentro del club en que los refuerzos de la Premier League son capaces de empujarlo hacia la gloria europea, ya que inicia su camino en la Liga de Campeones con un enfrentamiento ante el Feyenoord, con la esperanza de que esta sea la temporada en la que vuelva a levantar el trofeo.

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