El Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) se reúne mañana martes para decidir la elección de las ciudades anfitrionas de las finales de la Liga de Campeones, la Europa League, la Conference League y la Supercopa para los años 2027 y 2028, además de anunciar el cambio en el sistema de las competiciones de selecciones nacionales a partir de 2028, de modo que la clasificación para el Mundial, la Eurocopa y la Liga de Naciones de Europa pasen a tener un formato similar al de la Liga de Campeones.

Según el diario español "Marca", el máximo organismo futbolístico de Europa ha adoptado este nuevo planteamiento para aplicarlo tras la Eurocopa de 2028, después de una revisión exhaustiva de los sistemas actuales de las competiciones de selecciones nacionales masculinas y de amplias consultas con todas las federaciones nacionales.

La nueva estructura supondrá la transformación de la Liga de Naciones de Europa, a partir de la temporada 2028-2029, de los cuatro niveles actuales a tres niveles, cada uno de los cuales incluirá 18 selecciones. Cada liga estará compuesta por tres grupos de 6 selecciones cada uno, en los que cada selección disputará 6 partidos contra 5 rivales diferentes, tanto en casa como fuera ante selecciones de distintos rangos, y en casa o fuera contra el rival situado en su mismo rango.

Con la participación de 55 selecciones, la tercera competición incluirá un grupo de 7 selecciones cuyo calendario de partidos arrancará una ventana antes del parón internacional, mientras que la competición se completará con las fases de cuartos de final, la Final Four y las eliminatorias de ascenso y descenso sin ningún cambio.

La clasificación europea también adopta una estructura dividida en categorías: la primera competición incluye 36 selecciones de los niveles primero y segundo de la Liga de Naciones de Europa, mientras que la segunda competición incluye las 18 (o 19) selecciones restantes.

La primera competición contará con tres grupos de 12 selecciones cada uno, extraídas de tres rangos de 12 equipos cada uno, y cada selección jugará 6 partidos a ida y vuelta contra 6 rivales diferentes, a razón de dos de cada rango, al estilo del sistema de las competiciones de clubes de la UEFA. La segunda competición se organiza exactamente igual que el tercer nivel de la Liga de Naciones, mediante tres grupos de 6 selecciones (o uno de 7 selecciones).

Pese a que las selecciones anfitrionas se clasifican directamente para las finales, participarán en la clasificación europea con un objetivo vinculado a su posición en la siguiente edición de la Liga de Naciones de Europa. Las selecciones mejor clasificadas de cada grupo de la primera competición se clasifican directamente, mientras que las plazas restantes se otorgan a través del sistema de repesca, que garantiza oportunidades justas de clasificación incluso para las selecciones de la segunda competición.

La presentación del sistema detallado para su aprobación final se celebrará durante la reunión del Comité Ejecutivo del presente mes de septiembre, y se ofrecerá un análisis completo del nuevo sistema en una rueda de prensa posterior a la reunión.

La UEFA anunciará el martes el estadio que albergará la final de la Liga de Campeones de 2029, ya que el estadio "Spotify Camp Nou" se ha convertido en la opción preferida por delante del estadio de Wembley, el otro candidato, mientras que la final de 2027 se disputará en el estadio Metropolitano y la de 2028 en Múnich, al ser la única candidata que presentó una solicitud de acogida.



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