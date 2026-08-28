La revolución de Deco mejora la situación del Barcelona y abre la puerta al fichaje de un nuevo defensa

Tras años de sufrimiento con el juego limpio financiero, parece que el Barcelona ha recuperado por fin el aliento. Con un cálculo preciso y ventas bien estudiadas, el director deportivo Deco logró ampliar el margen de maniobra del club catalán hasta alcanzar los 69,5 millones de euros, anunciando el regreso oficial del Barça a la regla del 1:1, que le permite reinvertir cada euro que gana.

Este giro económico otorga al Barcelona una fuerza sin precedentes en los últimos días del mercado veraniego, tras un verano intenso en el que Deco consiguió lograr el difícil equilibrio entre las incorporaciones y la factura salarial.

¿Cómo llegó el Barcelona a los 69,5 millones?

Según los cálculos publicados por el diario español «Sport», el Barcelona comenzó el verano con un margen disponible de 65 millones de euros y después logró generar 120 millones de euros adicionales procedentes de las distintas operaciones, hasta situar su capacidad de compra total en 185 millones de euros.

Y tras gastar alrededor de 114,5 millones de euros durante el periodo de fichajes, en la actualidad quedan en el balance del club cerca de 69,5 millones de euros completos, disponibles para invertir de forma inmediata.

El verdadero golpe está en el método de cálculo

La última actualización del presupuesto se apoyó en dos nuevas fuentes de ingresos que se cerrarán en cuestión de horas: la primera, la venta del lateral Héctor Fort por un valor de 8 millones de euros; y la segunda, la compensación por los derechos de formación correspondientes a Nico González tras su traspaso al Newcastle, que otorgará al Barcelona el 4% del valor de la operación, es decir, unos 2,4 millones de euros.

Pero la gran sorpresa no estuvo en estas dos operaciones, sino en el cambio de fondo en la forma de calcular el ahorro. Después de que el club contabilizara únicamente como ahorro el salario que dejaba de pagar, ahora contabiliza dos elementos juntos: el salario más la cuota anual restante del valor del traspaso del jugador (la amortización).

Como ejemplo ilustrativo, en el caso de Ferran Torres, si su valor teórico fuera de 50 millones y quedaran 10 millones por amortizar, su salida no solo ahorra su salario, sino también los 10 millones restantes, logrando un beneficio de hasta 40 millones. Este ajuste contable, por sí solo, elevó el margen disponible en unos 10 millones de euros adicionales.

¿Qué significa esto para el mercado?

El efecto deportivo directo de esta recuperación económica es enorme, pues el Barcelona dispone ahora de capacidad suficiente para cerrar el fichaje de un defensa por un valor cercano a los 40 millones de euros sin necesidad de agotar por completo el presupuesto reservado para un futuro delantero.

Y lo más importante de todo es que el club ha vuelto oficialmente a operar bajo la regla del 1:1, lo que significa que cada euro que entra en sus arcas puede reinvertirse íntegramente en nuevas operaciones.

Y las sorpresas no han terminado

La situación podría mejorar aún más en las próximas horas. El nuevo acuerdo de patrocinio con «Egyptair» podría añadir 4 millones de euros adicionales si no estaba incluido en el presupuesto anterior, y además el asunto más importante sigue abierto: Marc Casadó.

La venta del joven centrocampista, al ser un jugador de la cantera del club, se contabilizará por su valor íntegro como plusvalía, lo que podría añadir entre 25 y 30 millones de euros adicionales al margen del juego limpio financiero, situando al Barcelona en su mejor posición económica en años.