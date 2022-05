La revolución americana del Liverpool: de la bancarrota a la élite

Por Jorge C. Picón - En la temporada 2010/2011, el Liverpool estaba lejos de ser un equipo de la élite europea. Había vivido un descenso de nivel sin freno desde que alcanzase dos finales de Champions en tres años y sus cuentas rozaban la bancarrota víctima de la crisis económica. Debía 272 millones al Royal Bank of Scotland y se quedaba sin tiempo para refinanciar su deuda, por lo que la venta del club era prácticamente una obligación. Deportivamente, sus principales referentes como Gerard o Carragher empezaban a entrar en declive y se marcharon varias de las estrellas como Xabi Alonso, Fernando Torres o Javier Mascherano. Por si fuera poco, el club no acertaba con los fichajes como es el caso de Carroll, Aquilani o Poulsen. Solo la llegada de Luis Suárez alumbraba ligeramente el futuro más cercano de la entidad.

En esas horas bajas se aceptó la venta del club y apareció el Fenway Group, un grupo de inversión americano que tomó el control de la entidad. Por aquel entonces tenía el nombre de New England Sports Ventures (NESV) y era dueño de los Boston Red Sox (equipo de la MLB) y de las empresas New England Sports Network (televisión) y Roush Fenway Racing (equipo de Nascar). Tras adquirir el Liverpool aumentarían su negocio con los Pittsburgh Penguins. Desde que llegaron al norte de Inglaterra, es innegable que el Liverpool ha recuperado el estatus que merece su historia.

Tres americanos comandan el proyecto

Tres hombres son los que manejan la entidad desde los despachos. El principal dueño y máximo responsable es John W. Henry. Es, también, uno de los promotores de la Superliga en la Premier League. Tom Werner tiene el cargo de presidente del Liverpool y es, además de gestor, el encargado de hablar ante la prensa en las grandes ocasiones. Por último, Mike Gordon, que es el hombre que más cerca está del equipo y que más participa en las decisiones del día a día. Es, por ejemplo, el que más relación tiene con Jürgen Klopp.

Entre todos han renovado al club desde su base y lo han devuelto a lo más alto tanto deportiva como económicamente. La elección de entrenadores ha sido siempre acertada desde su llegada, empezando con Kenny Dalglish, después Brendan Rodgers y finalmente Klopp. En estos doce años han ganado la liga inglesa (2019/2020) después de 30 años sin hacerlo, además de quedar en segunda posición en tres ocasiones más. También han levantado la Champions League (2018/2019) y ha llegado a otra final. Para completar el palmarés, dos copas de la liga y una recién ganada FA Cup. Y además de trofeos en las vitrinas, el respeto y admiración del mundo del fútbol, que ve al Liverpool como un proyecto sólido y un equipo temible.

Klopp alcanza la cima

Gran parte de los hitos logrados llevan la firma del técnico alemán, que llegó en octubre de la temporada en 2015 a un equipo que competía bien pero al que le faltaba talento. Bajo su mando se renovó la plantilla con fichajes como Mané, Salah, Robertson, Wijnaldum o Matip. También dio paso a canteranos como Alexander-Arnold. Pero el principal valor que agregó al Liverpool fue darle un estilo que le ha garantizado el éxito. 'Rock n roll' lo han etiquetado por su ritmo frenético, más centrado en atacar y defender que en controlar el centro del campo. En la ciudad ya se le pone a la altura de mitos como Bill Shankly, Bob Paisley o Kenny Dalglish y su reciente renovación hasta 2026 ha sido celebrada por toda la afición.

En la sombra, ayudando a Klopp, está Michael Edwards, que actúa como director deportivo. El directivo, que dejará su puesto una vez finalice esta temporada, es uno de los mejores en lo suyo gracias a su facilidad para captar talento así como para llevar a cabo compras y ventas de jugadores. De ahí que varios grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid, estén interesados en contar con sus servicios. Su sustituto a partir del curso que viene será Julian Ward, asistente de Edwards durante los últimos nueve años.

LeBron James, dueño y aficionado

En 2011 LeBron James adquirió una parte minoritaria de la entidad que ha ido creciendo a lo largo de los años. En 2021 aumentó su inversión en el Fenway Group hasta convertirlo en socio del grupo. Se estima que su participación en los 'reds' está valorada ahora en unos 40 millones de euros. Su papel es simbólico, pero se ha convertido en el aficionado más mediático del Liverpool. Es común verle llegar a sus partidos con la camiseta del equipo o en redes celebrando los grandes logros.

Pero ¿cómo ven los aficionados de Liverpool la gestión del grupo americano? Lo cierto es que las quejas respecto al rendimiento del equipo son pocas y el estar siempre entre los candidatos a levantar los títulos hacen que las protestas sean prácticamente inexistentes. Sin embargo, hay una parte de Anfield a la que no le gustan ciertas decisiones empresariales. La participación en la Superliga ha sido una mancha imborrable para muchos fans, así como el alto precio que han alcanzado las entradas. También hubo polémica con la gestión de personal que se hizo durante la pandemia, despidiendo a trabajadores por la situación económica.

En definitiva, el Liverpool es un proyecto sólido y que si mantiene este camino seguirá muchos años entre los grandes equipos del continente. Además, tiene como base el peso de su historia, siendo el equipo inglés con más Champions. Contra el Madrid buscarán levantar la séptima con la que superarían al Bayern y alcanzarían al Milán en la segunda posición. Un gigante que pasó un mal momento pero que ha renacido gracias al dinero y la gestión americana.