La revelación de Wanchope Ábila sobre su nueva alimentación en Boca

"Estoy comiendo mejor", reconoció el delantero, que se despachó con un golazo ante Colón. Además, su mejoría física y la lucha con Soldano.

De todas las decisiones que Miguel Ángel Russo tomó desde que se hizo cargo de la conducción técnica de Boca, hubo una que pesó más que el resto: sentar a Ramón Ábila en el banco de suplentes, uno de los goleadores de la era Alfaro, y meter en su lugar a Franco Soldano, quien hasta el momento no había hecho muchos méritos para hacerse del puesto. Y aunque el ex-Unión no la meta y el ex- se despachó con un golazo de tijera ante , la decisión del DT parece inamovible. Pero el '9' tiene algo claro: no va a bajar los brazos.

"Está trabajando muy bien, bajó muchísimo de peso...", dijo Carlos Tevez cuando terminó el partido contra el Sabalero. Del otro lado estaba su amigo, Wanchope, que se reía: "¡Es un rompepelotas! La nutricionista y él me andan atrás, lo tomo para bien y seguir una línea para estar a disposición". El cambio físico se ve a las claras: está más flaco y eso le permite no solo hacer el desgaste, sino también esas piruetas que tanto le gustan.

"Ahora con el calor que pasé hoy no sé cuánto bajé. Cambié la alimentación, volví a lo que estaba en : dejé de comer harinas, saqué lo dulce, azucar, edulcorante, me privo de muchas cosas... El profe es exigente con el entrenamiento. Quiero jugar un montón de tiempo más con esta camiseta", profundizó.

Además, se refirió a su competencia con Soldano: "Le falta concretar el gol porque hace un desgaste tremendo y es importante para el equipo, es un tipazo y merece lo mejor. Da gusto pelear el puesto con un tipo así. Es una elección del DT, no una pelea entre nosotros".