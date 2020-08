La reválida de De Jong y del Barcelona: "La Champions es especial"

El holandés buscará reivindicarse en un partido en el que podría actuar de pivote por la baja de Busquets y Vidal.

El fichaje de Frenkie De Jong despertó una gran expectacinó e incluso ilusión en el . El holandés venía de ser semifinalista de la UEFA con el , venía avalado por la escuela de Johan Cruyff y con el cartel de estar llamado a ser el heredero de la medular del Camp Nou la próxima década.

Sin embargo, su primer año en el club catalán ha estado marcado por la irregularidad y algunas lesiones. De hecho, el holandés no jugó en el tramo decisivo en el que su equipo perdió ante el por una dolencia. Se ha recuperado justo a tiempo para la Champions, una competición que será una reválida para la mala temporada blaugrana con dos entrenadores y cero títulos y también para el holandés.

El propio jugador reconoce en Barça TV que ha trabajado para recuperarse de su lesión especialmente para la Champions: "Esta pequeña desconexión nos ha ido bien y hemos vuelto con energía. Las sensaciones son buenos. En los últimos partidos tuve la lesión pero me encuentro bien. Habrá que ver en los partidos, pero yo me encuentro bien. Lesionarme me decepcionó, pero tengo que prepararme para el partido del sábado. Siempre estoy motivado y para la Champions, más".

De hecho, De Jong podría jugar casi por primera vez en su posición ideal de pivote por las sanciones de Arturo Vidal y Sergio Busquets: "Por supuesto que los echaremos de menos porque son jugadores de nivel mundial, pero tenemos un equipo muy bueno, de calidad, y será suficiente para jugar contra el Nápoles".

De Jong, que ya fue la gran revelación de la pasada temporada en la Champions, se agarra a la competición europea para mejorar sus números: 40 partidos, 2 goles y 4 asistencias, pero sobre todo las sensaciones que ha ofrecido en su primera temporada en el Barcelona donde ha dejado demasiado indiferente a todos.