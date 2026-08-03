La reunión de septiembre, un nuevo punto de inflexión en el movimiento de protesta europeo contra Infantino

Dentro de aproximadamente un mes, el mundo del fútbol europeo será testigo de una de sus reuniones institucionales más importantes: la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos (EFC), que se celebrará en Copenhague entre el 28 y el 30 de septiembre próximo.

La organización, que representa a más de 800 clubes europeos, presenta este evento como «el acontecimiento más destacado de la temporada para los clubes europeos», en el que los líderes debaten las cuestiones más importantes del fútbol, definen las prioridades comunes y trazan los rasgos del futuro, según la cadena «Foot Mercato».

La Asociación de Clubes Europeos también subraya que este es «el único momento de la temporada en el que los clubes de todos los tamaños se reúnen para influir en el futuro del juego».

Se espera que la gobernanza de la FIFA y la crisis desatada por Gianni Infantino sean un eje central de los debates. Y teniendo en cuenta que la Asociación de Clubes Europeos se ha opuesto públicamente al proyecto «FIFA Forward Enterprise», que busca vender parte de las cuotas del Mundial a inversores, se espera que esta reunión represente otro punto de inflexión en el movimiento de protesta europeo.

Esta Asamblea General podría tener repercusiones mucho más amplias que las de una simple reunión anual, ya que la Asociación Europea de Fútbol afirma que representa un evento destacado en el calendario del fútbol, donde «se construyen nuevas alianzas, se intercambian ideas innovadoras y se desarrollan soluciones diseñadas específicamente para el fútbol con el fin de afrontar sus desafíos».

La Asociación declara que su objetivo es «potenciar las competiciones, desarrollar el fútbol femenino, impulsar el desarrollo de los jóvenes talentos, garantizar la sostenibilidad financiera y asegurar el futuro del fútbol a largo plazo».

En este contexto cambiante, circulan numerosos rumores sobre la candidatura de Nasser Al-Khelaifi a la presidencia de la Asociación Europea de Fútbol, lo que reforzaría el peso político de esta reunión.

A pocos meses de las elecciones a la presidencia de la FIFA, un frente unido que agrupe a más de 800 clubes europeos podría enviar un mensaje contundente a Gianni Infantino e influir en la balanza de poder en el mundo del fútbol.



